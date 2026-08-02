Tin xe 2/8: MG IM8 chạy điện hơn 400 km, Lexus LX 700h đầu tiên về Việt Nam

MG IM8 ra mắt với khả năng chạy điện hơn 400 km, Lexus LX 700h đầu tiên cập cảng Việt Nam, còn Li Auto và Forthing đã chốt thời điểm mở bán.

MG IM8 ra mắt, chạy điện hơn 400 km mỗi lần sạc

MG tiếp tục mở rộng danh mục xe cao cấp thông qua thương hiệu IM Motors khi giới thiệu mẫu SUV EREV hoàn toàn mới mang tên MG IM8 (IM LS8). Mẫu xe được định vị cao hơn IM6 và là một trong những SUV lớn nhất của hãng với kích thước 5.085 x 2.000 x 1.807 mm, chiều dài cơ sở 3.060 mm.

Khoang lái theo phong cách tối giản nhưng tích hợp nhiều công nghệ, nổi bật với cụm màn hình Mini-LED 27,1 inch kết hợp bảng đồng hồ và màn hình giải trí trong cùng một khối, đi kèm màn hình 15,6 inch dành cho hành khách phía trước.

Xe có cấu hình 5 hoặc 6 chỗ, trong đó bản 6 chỗ sở hữu hai ghế thương gia độc lập tích hợp sưởi, làm mát và massage, đồng thời được trang bị màn hình giải trí treo trần 21,5 inch, tủ lạnh và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen tối đa 25 loa.

MG IM8 sử dụng hệ truyền động EREV với hai cấu hình. Bản dẫn động cầu sau dùng mô-tơ điện 308 mã lực, pin LFP 52 kWh, chạy thuần điện 355 km và tổng phạm vi hoạt động 1.573 km.

Bản AWD có hai mô-tơ điện cho công suất 523 mã lực, mô-men xoắn 670 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây, dùng pin NMC 66 kWh, cho quãng đường chạy điện tối đa 430 km và tổng phạm vi hoạt động 1.605 km theo chuẩn CLTC.

Xe được phát triển trên nền tảng điện 800 V, hỗ trợ sạc nhanh DC, đánh lái bánh sau, chế độ Crab Mode và nền tảng Nvidia Drive AGX Thor kết hợp cảm biến LiDAR.

Lexus LX 700h đầu tiên cập cảng Việt Nam

Một chiếc Lexus LX 700h đầu tiên được đưa về Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân. Đây là phiên bản hybrid hiệu suất cao của dòng SUV đầu bảng Lexus, sở hữu hệ truyền động mạnh hơn đáng kể so với LX 600 đang được phân phối chính hãng.

Chiếc xe xuất hiện thuộc phiên bản F Sport, nhận diện bằng bộ mâm hợp kim 22 inch sơn tối màu, cản trước và sau mang thiết kế thể thao, các chi tiết ngoại thất sơn đen cùng logo F Sport.

Bên trong khoang lái sử dụng tông màu đen - đỏ đặc trưng, bổ sung cần số điện tử và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Xe vẫn duy trì màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình phụ 7 inch, sạc không dây và hệ thống âm thanh Mark Levinson.

Điểm nổi bật nhất nằm ở hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ V6 3.5L tăng áp kép và mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực cùng mô-men xoắn 790 Nm.

Xe sử dụng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Ngoài ra, LX 700h còn được trang bị hệ thống treo thích ứng biến thiên, khóa vi sai Torsen, hỗ trợ đỗ xe tự động và gói an toàn Lexus Safety System+ 3.

Hiện Lexus Việt Nam chưa công bố kế hoạch phân phối chính hãng đối với mẫu xe này.

Li Auto và Forthing chốt thời điểm gia nhập Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam dự kiến sẽ đón thêm hai thương hiệu Trung Quốc là Li Auto và Forthing trong giai đoạn cuối năm 2026 đến đầu năm 2027. Cả hai sẽ được Neera Motors nhập khẩu và phân phối chính thức, đồng thời đang hoàn tất các thủ tục nhập khẩu, kiểm định sản phẩm và xây dựng hệ thống đại lý.

Theo kế hoạch của nhà phân phối, Li Auto sẽ mở bán bốn mẫu xe gồm i6, L6, L8 và L9. Trong đó, i6 là SUV coupe thuần điện, còn L6, L8 và L9 đều sử dụng hệ truyền động EREV, thuộc nhóm CUV và SUV cỡ trung đến cỡ lớn.

Hai showroom đầu tiên sẽ được đặt tại Hà Nội và TP.HCM trước khi mở rộng sang các địa phương khác.

Bên cạnh Li Auto, Forthing cũng sẽ trở lại thị trường Việt Nam với mẫu Forthing V9, MPV cỡ lớn sử dụng hệ truyền động hybrid, cạnh tranh trong phân khúc có Kia Carnival và GAC GS8.

Nhà phân phối cho biết Forthing sẽ bước vào giai đoạn tái cấu trúc danh mục sản phẩm với ngôn ngữ thiết kế mới từ cuối năm 2026, đồng thời Việt Nam sẽ là một trong những thị trường đầu tiên ngoài Trung Quốc phân phối thế hệ xe mới của thương hiệu này.