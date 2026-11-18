Xe điện MG Urban ra mắt Việt Nam, Volkswagen Tiguan mới lộ giá dự kiến từ 1,299 tỷ đồng, BMW M4 mui trần thuần điện lần đầu lộ diện là các tin xe nổi bật ngày 18/11.

MG Urban ra mắt Việt Nam

MG Urban (tên gọi quốc tế là MG4 Urban) vừa được MG Việt Nam giới thiệu với hai phiên bản Go và Style. Xe dự kiến công bố giá chính thức vào ngày 20/11.

Ngoại thất MG Urban được trang bị tiêu chuẩn gồm đèn pha LED Projector, đèn hậu LED, logo phát sáng và thanh giá nóc.

Khoang nội thất có khoảng để chân hàng ghế sau đạt 984 mm, màn hình trung tâm 12,8 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và lọc không khí PM2.5. Riêng bản Style có thêm ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sưởi vô-lăng, sạc không dây, dàn âm thanh 6 loa và camera 360 độ.

MG Urban trưng bày tại sự kiện giới thiệu sớm ở Việt Nam trước ngày mở bán 20/11. (Ảnh: XeHay)

Cả hai phiên bản của MG Urban đều sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu trước cho mô-men xoắn cực đại 250 Nm, đi kèm 5 chế độ lái và 4 mức phanh tái sinh.

Phiên bản Go đạt công suất 148 mã lực, kết hợp bộ pin LFP dung lượng 42,8 kWh cho tầm hoạt động 435 km theo chuẩn NEDC; trong khi bản Style mạnh 158 mã lực, dùng pin LFP 53,9 kWh với quãng đường di chuyển tối đa 530 km.

Xe trang bị cấu trúc pin tích hợp thân xe Cell-to-Body đạt chuẩn kháng nước IP68, hệ thống điều hòa bơm nhiệt, hỗ trợ sạc AC 7 kW, sạc nhanh DC từ 30% lên 80% trong 20 - 21 phút và tính năng cấp điện ngoài V2L.

MG Urban đạt chứng nhận 5 sao Euro NCAP và ANCAP, trang bị tiêu chuẩn 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái nâng cao MG Pilot cấp độ 2.

Volkswagen Tiguan có giá dự kiến từ 1,299 tỷ đồng

Theo thông tin từ hệ thống đại lý, mẫu SUV Volkswagen Tiguan thế hệ mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và bắt đầu bàn giao tới khách hàng Việt Nam từ tháng 12 với hai phiên bản Style (giá dự kiến 1,299 tỷ đồng) và R-Line (giá dự kiến 1,488 tỷ đồng).

Thế hệ mới chuyển sang cấu hình 5 chỗ ngồi. Cả hai phiên bản đều trang bị đèn chiếu sáng LED Plus; trong đó bản Style hướng tới phong cách thanh lịch với mâm Napoli 18 inch và giá nóc màu bạc, còn bản R-Line mang diện mạo thể thao với bộ mâm Coventry 19 inch và giá nóc sơn đen.

Volkswagen Tiguan thế hệ mới nhập khẩu từ Đức, dự kiến bàn giao tại Việt Nam vào tháng 12. (Ảnh: Volkswagen)

Bên trong khoang nội thất, Tiguan thế hệ mới sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch, điều hòa tự động 3 vùng, camera toàn cảnh và hàng ghế trước tích hợp sưởi, thông gió cùng massage, dàn âm thanh Harman Kardon 11 loa công suất 700W, hệ thống treo thích ứng DCC Pro.

Mẫu xe Đức tại Việt Nam lược bỏ hệ dẫn động 4 bánh 4Motion, sử dụng chung động cơ xăng tăng áp 1.4L TSI công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp, hệ dẫn động cầu trước, 8 túi khí và gói an toàn chủ động ADAS tiêu chuẩn.

BMW M4 mui trần thuần điện lộ diện trên đường phố

Nguyên mẫu thử nghiệm của chiếc BMW M4 Convertible thuần điện vừa lần đầu tiên bị bắt gặp trên đường phố châu Âu. Dù phủ lớp ngụy trang kín, chiếc xe vẫn để lộ vòm bánh mở rộng đặc trưng của dòng M, cản trước tích hợp cánh gió đóng/mở chủ động, khe thoát nhiệt trên nắp ca-pô, tay nắm cửa ẩn, phần mui xếp bằng vải mềm và đuôi xe hoàn toàn không có ống xả.

Nguyên mẫu thử nghiệm BMW M4 Convertible thuần điện với thiết kế mui vải mềm và vòm bánh xe mở rộng. (Ảnh: SH Proshots)

BMW M4 Convertible thuần điện chia sẻ hệ truyền động từ mẫu M3 EV với 4 mô-tơ điện độc lập phân bổ cho từng bánh xe, sản sinh tổng công suất tối thiểu 838 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.200 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 3 giây.

Xe dự kiến sử dụng cụm pin dung lượng 100 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 480 km cùng công nghệ sạc siêu nhanh công suất trên 400 kW, đồng thời tích hợp tính năng giả lập hộp số 6 cấp qua lẫy chuyển số và âm thanh động cơ nhân tạo.