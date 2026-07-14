Tin vui tới hàng triệu người dân TP.HCM

Lần đầu tiên TP.HCM huy động toàn bộ hệ thống y tế công lập và ngoài công lập cử bác sĩ về các trạm y tế địa phương xã, phường khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu huy động tổng lực toàn bộ hệ thống y tế tham gia Đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện Chương trình khám sức khỏe toàn dân, Sở Y tế TP.HCM đã xây dựng kế hoạch kết nối các bệnh viện công lập, ngoài công lập, bệnh viện thuộc Bộ, ngành, trung tâm y tế khu vực, phòng khám đa khoa và trạm y tế với 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, mỗi địa phương được phân công một hoặc nhiều cơ sở khám chữa bệnh đồng hành phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm địa bàn. Các đơn vị y tế sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đội khám sức khỏe lưu động tại trạm y tế, các điểm trạm và các điểm khám trong cộng đồng, tùy theo điều kiện thực tế và đặc thù của từng địa phương.

Đây là lần đầu tiên TP.HCM triển khai một chương trình y tế cộng đồng với sự tham gia đồng bộ của toàn bộ hệ thống y tế công lập và ngoài công lập. Từ các bệnh viện thuộc Bộ, ngành như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM,… đến các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố như Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Lê Văn Việt,…

BV Nhân Dân Gia Định đã ký kết hợp đồng và chính thức ra quân khám sức khoẻ nhân dân phường Phú Mỹ

Cùng với đó, các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện ngoài công lập, trung tâm y tế khu vực và phòng khám đa khoa đều được huy động tham gia, bảo đảm tất cả 168 xã, phường, đặc khu đều có lực lượng y tế đồng hành.

Điểm mới của mô hình không chỉ là bổ sung nguồn nhân lực khám sức khỏe mà còn thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện và chính quyền địa phương. Trong khi địa phương chịu trách nhiệm rà soát danh sách dân cư, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân và bố trí địa điểm khám thì các bệnh viện sẽ cử bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia các tổ khám lưu động, đồng thời hỗ trợ chuyên môn, chuyển tuyến và theo dõi các trường hợp cần quản lý lâu dài.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đúng tiến độ, các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch theo phương pháp "quản trị thời gian ngược", tính toán từ tổng số dân cần khám và số ngày còn lại để xác định chỉ tiêu cụ thể cho từng tháng, từng tuần và từng ngày. Trên cơ sở đó, các đơn vị y tế sẽ chủ động điều phối nhân lực, trang thiết bị và tổ chức khám thường xuyên, liên tục, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia.

Sở Y tế đề nghị UBND 168 xã, phường, đặc khu khẩn trương hoàn tất việc ký kết hợp đồng với các bệnh viện được phân công, thống nhất lịch khám, địa điểm tổ chức và phương án huy động người dân tham gia, bảo đảm sẵn sàng bước vào Đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm kể từ ngày phát động 16/7/2026.

Bên cạnh danh sách các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và phòng khám đa khoa công lập tham gia chương trình, Sở Y tế cũng gửi kèm danh sách các phòng khám đa khoa ngoài công lập đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe để các địa phương tham khảo, lựa chọn và chủ động ký hợp đồng khi cần thiết. Đối với nhu cầu hỗ trợ bác sĩ chuyên khoa, các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa và trạm y tế xã, phường, đặc khu có thể chủ động liên hệ với các cơ sở y tế phù hợp để tăng cường năng lực chuyên môn trong quá trình triển khai.

Mục tiêu của sự huy động tổng lực này là phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% người dân Thành phố được khám sức khỏe, được lập Hồ sơ sức khỏe điện tử và được quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tạo đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Xa hơn, mô hình "bệnh viện đồng hành cùng địa phương" sẽ tiếp tục được duy trì sau chiến dịch khám sức khỏe toàn dân, trở thành nền tảng cho hoạt động chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng. Trên cơ sở dữ liệu được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, các bệnh viện sẽ tiếp tục hỗ trợ trạm y tế và các Đội chăm sóc sức khỏe liên tục trong quản lý bệnh mạn tính, theo dõi người cao tuổi, tư vấn điều trị, chuyển tuyến và đào tạo chuyên môn.

Theo Cổng TTĐT ngành Y tế TP.HCM