Tin vui tại cây cầu "Giao duyên" 1.800 tỷ đồng thay thế cầu Đuống 123 năm tuổi: DN nào đứng sau?

Tháng 7/2023, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phối hợp với UBND TP Hà Nội khởi công Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống. Dự án gồm một cầu đường sắt và một cầu đường bộ, thay thế cho cầu Đuống (từ năm 1902) hiện tại đã xuống cấp.



Dự án thực hiện trên địa bàn phường Thượng Thanh, Đức Giang, quận Long Biên và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm (Hà Nội) nay là phường Việt Hưng và xã Phù Đổng. ﻿

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, được giao cho Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. ﻿

Trước đó, phương án kiến trúc có tên "Giao duyên" do Liên danh Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm và Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng GTVT thực hiện đã được lựa chọn sau khi đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế. ﻿

Đơn vị thi công cầu đường sắt là Liên danh Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 và Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải.﻿

Còn nhà thầu thi công cầu đường bộ vượt sông Đuống là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương - Công ty cổ phần Cầu 14 - Công ty TNHH thiết bị xây dựng Nam Anh.

Sau hơn 2 năm thi công, một số hạng mục đã lộ diện hình hài. ﻿

Theo kế hoạch, trong tháng 10, địa phương sẽ bàn giao được ít nhất 60% mặt bằng và sẽ bàn giao phần còn lại vào cuối năm 2025 để chủ đầu tư triển khai dự án﻿.



Với việc chậm bàn giao mặt bằng khoảng 8 tháng, dự án sẽ lùi tiến độ đến năm sau thay vì năm 2025 như mục tiêu ban đầu. Hiện Ban Quản lý dự án đường sắt đang làm báo cáo trình Bộ Xây dựng để điều chỉnh tiến độ dự án đến tháng 12/2026.﻿

Về hạng mục cầu đường bộ và đường dẫn, tổng chiều dài 700m, cách cầu Đuống hiện nay khoảng 100m về phía hạ lưu.



Trong đó, cầu đường bộ dài 382m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, kết hợp hệ dây văng. Giai đoạn đầu xây dựng một đơn nguyên theo quy hoạch, cầu dẫn rộng 16m, cầu chính rộng 18,5m; tĩnh không đường chui dưới cầu 4,75m.



Phần đường dẫn dài 318m, giai đoạn đầu xây dựng đường 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn đường chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h, giai đoạn hoàn chỉnh đảm bảo chiều rộng 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp.﻿

Hiện tại, nhà thầu đang triển khai hạng mục trụ tháp T3, T4 dưới sông và chờ mặt bằng để thi công trên bờ.﻿

Đối với cầu đường sắt, đơn vị thi công đã lao lắp xong 2 dầm chính và tạm ngừng thi công từ tháng 5 đến hết tháng 10 để đảm bảo quy định về Luật Đê điều trong mùa mưa bão. Do đó, các dầm phụ sẽ được thực hiện từ tháng 11.﻿

Tiến độ của cầu đường sắt phụ thuộc vào cầu đường bộ. Khi cầu đường bộ thông thì mới tháo dỡ cầu đường sắt, dịch chuyển sang cầu mới.﻿

Sau khi hoàn thành cầu đường bộ và đường sắt vượt sông Đuống, cầu Đuống hiện nay sẽ được dỡ bỏ, xóa điểm nghẽn trên tuyến đường thủy quan trọng nối Việt Trì đến các cảng biển tại Quảng Ninh, Hải Phòng.