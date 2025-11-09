Tin vui: Giữa thời điểm "khát nhà", hàng trăm căn hộ giá hợp lý sắp đổ bộ thị trường

Phối cảnh một dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh vừa có thông báo về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại Khu số 8 thuộc phân khu số 2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Theo Quyết định, Dự án Nhà ở xã hội tại Khu số 8 thuộc phân khu số 2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh do Công ty CP VT Group Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 537 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 134 tỷ đồng và vốn vay, huy động hợp pháp khác khoảng 403 đồng. Tổng mức đầu tư này là sơ bộ, chưa bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 0,37ha. Các hạng mục công trình thực hiện trong khu đất của dự án gồm: Chung cư nhà ở xã hội cao tầng, hệ thống công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (sân, đường nội bộ; cây xanh cảnh quan) nằm trong phạm vi ranh giới dự án hoàn chỉnh, đồng bộ.

Cụ thể, công trình nhà ở xã hội cao 20 tầng nổi và 01 tầng hầm, tổng diện tích đất xây dựng khoảng 2.202m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 41.104m2 (đã bao gồm diện tích sinh hoạt chung, hầm để xe). Ngoài ra, dự án có khoảng 4.294m2 diện tích sàn để kinh doanh dịch vụ, thương mại.

Số lượng căn hộ dự kiến khoảng 321 căn hộ, diện tích 25 - 77m2. Tầng hầm được thiết kế để xe và các công trình kỹ thuật; tầng 1, 2, 3 phục vụ kinh doanh thương mại dịch vụ; từ tầng 4 - 20 bố trí các căn hộ ở. Dự án đáp ứng chỗ ở cho khoảng 668 người.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chủ đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Tỉnh Bắc Ninh được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Ngoài Dự án Nhà ở xã hội tại Khu số 8 thuộc phân khu số 2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới đây đã phê duyệt một số dự án nhà ở xã hội như Dự án khu nhà ở xã hội phường Phương Liễu; Dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi; Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Tiền Phong; Dự án nhà ở xã hội nằm trên địa bàn phường Tân Tiến...

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh về kết quả phát triển nhà ở xã hội, đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh đã và đang triển khai 90 dự án nhà ở xã hội, trong đó 13 dự án khởi động mới trong năm 2025.

Tổng quỹ đất dành cho nhà ở xã hội đạt khoảng 311,18 ha, với quy mô hơn 10,36 triệu m² sàn xây dựng, dự kiến khi hoàn thành đáp ứng khoảng 127.066 căn hộ.

Riêng giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh đã đưa vào sử dụng khoảng 25.000 căn hộ, góp phần đáng kể vào mục tiêu an sinh nhà ở cho người dân.

Trong 9 tháng đầu năm, Bắc Ninh đã hoàn thiện 12.649 căn hộ nhà ở xã hội, tương đương khoảng 80% chỉ tiêu năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao (15.920 căn).

Với 3 dự án đang thi công có kế hoạch bàn giao thêm 3.636 căn hộ trong 3 tháng cuối năm 2025. Như vậy, Bắc Ninh dự kiến hoàn thành mục tiêu được giao trong năm nay.

Năm 2026, theo quyết định của Chính phủ, Bắc Ninh được giao hoàn thành 17.873 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, UBND tỉnh thống nhất với Bộ Xây dựng đăng ký 20.000 căn, tăng hơn 2.000 căn so với chỉ tiêu.