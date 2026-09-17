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Tin vui: Doanh nghiệp Việt thiết kế thành công UAV vận tải hạng nặng 230kg, chở được 100kg

H.Linh
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UAV mới đã nhận được đơn đặt hàng 135 máy bay từ một số đơn vị trong nước - thông tin từ doanh nghiệp cho hay.

CT UAV vừa công bố thiết kế và bay thử nghiệm thành công UAV vận tải hạng nặng mới mang tên CT Pegas 230 có khối lượng cất cánh tối đa là 230 kg và khả năng mang tải lên tới 100 kg. CT Pegas 230 là dòng UAV có yêu cầu kỹ thuật rất cao, từ kết cấu khung thân, hệ thống động lực, điều khiển bay, kháng gió tốt, khả năng ổn định khi mang tải lớn đến các giải pháp an toàn trong quá trình vận hành.

CT Pegas 230 sẽ trực tiếp tham gia vào hoạt động vận tải trong nhiều lĩnh vực, những vùng khó khăn như Tây Bắc, cao nguyên, biển đảo, vùng kênh rạch lầy lội Đồng bằng sông Cửu Long. Trong xây dựng, khai khoáng, CT Pegas 230 hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị đến các công trình khó tiếp cận, các mỏ tại khu vực đồi núi, vùng sâu hoặc địa hình hiểm trở.

Đối với môi trường biển và hải đảo, CT Pegas 230 vận chuyển hàng hóa nhanh giữa đất liền, đảo, tàu và các công trình ngoài khơi.

Đặc biệt trong mùa mưa bão đang sắp tới, CT Pegas 230 có thể phát huy vai trò hỗ trợ cứu hộ hiệu quả, giúp vận chuyển nhanh chóng, kịp thời lương thực, nước uống, thuốc men, vật tư thiết yếu đến những khu vực khó tiếp cận, rút ngắn thời gian tiếp tế và hỗ trợ lực lượng cứu hộ triển khai nhiệm vụ.

Thông tin từ doanh nghiệp cho biết, ngay ngày đầu "chào sân", UAV CT Pegas 230 đã nhận được đơn đặt hàng 135 máy bay từ một số đơn vị trong nước, đồng thời CT UAV đang tiếp tục làm việc với các đối tác tại một số quốc gia khác.

Bên cạnh dòng sản phẩm mới, hiện doanh nghiệp đang nghiên cứu phát triển UAV siêu nặng với khả năng mang tải lên đến 500 kg, sớm ra mắt trong thời gian tới.

CT UAV hiện đang vận hành 5 nhà máy sản xuất gần như toàn bộ cấu kiện từ khung thân vỏ, bo mạch, cánh quạt, động cơ, pin… Kể từ khi đưa vào vận hành tại Khu công nghệ số tập trung CT Group Hi-Tech (Ngã tư 550, ĐT 743, P. Bình Hòa, TP. HCM), CT UAV đã đón nhiều đoàn doanh nghiệp, đối tác, cơ quan trong nước và quốc tế đến trực tiếp tham quan, tìm hiểu về quy mô đầu tư, hệ thống thiết bị và năng lực nghiên cứu – sản xuất UAV.

Doanh nghiệp cho biết hiện còn sở hữu 22 phòng thí nghiệm (lab) tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp, Israel, Đài Loan… và khánh thành nhà máy UAV tại Hoa Kỳ vào ngày 21/9/2026.

Vừa có tân CEO là con trai ông Phạm Nhật Vượng, Green SM lập tức đón tin vui tại quốc gia 270 triệu dân


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