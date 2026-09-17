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Vừa có tân CEO là con trai ông Phạm Nhật Vượng, Green SM lập tức đón tin vui tại quốc gia 270 triệu dân

H.Linh
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Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn dắt Green SM đổ bộ thị trường xe ôm công nghệ Jakarta, Indonesia.

Green SM thông báo chính thức ra mắt dịch vụ xe máy điện tại Jakarta, bổ sung phương thức di chuyển hai bánh vào hệ sinh thái vận tải thuần điện đang được Green SM phát triển tại Indonesia. Với cả taxi điện và xe máy điện, Green SM ở Indonesia sẽ mang đến các lựa chọn di chuyển thuận tiện, hiện đại, nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày của đông đảo người dân trong đô thị.

Hãng sử dụng các mẫu xe máy hiện đại, thông minh, thuần điện của VinFast. Công ty cam kết mang đến cho người dân trải nghiệm chất lượng cao nhờ đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và mức giá cước minh bạch. Khách hàng có thể đặt dịch vụ trực tiếp trên ứng dụng Green SM, lựa chọn hình thức đặt xe thông thường hoặc sử dụng tính năng Green Now để đặt xe nhanh.

Bước mở rộng của Green SM còn mở ra cơ hội gia tăng thu nhập cho cộng đồng tài xế 2 bánh với các hình thức vận doanh linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu và khả năng tài chính. Cụ thể, với hình thức thuê xe sở hữu, tài xế chỉ trả phí thuê xe từ 39.000 IDR/ngày, được đảm bảo thu nhập lên đến 160.000 IDR/ngày và có cơ hội sở hữu xe sau 2 năm.

Trong khi đó, mô hình thuê xe linh hoạt cho phép chọn thời hạn 3, 6 hoặc 12 tháng, đặt cọc chỉ 150.000 IDR, đảm bảo thu nhập 160.000 IDR/ngày trong 2 tháng đầu cùng thưởng hiệu suất.

Vừa có tân CEO là con trai ông Phạm Nhật Vượng, Green SM lập tức đón tin vui tại quốc gia 270 triệu dân - Ảnh 1.

Green SM chính thức ra mắt dịch vụ xe máy điện tại Jakarta. Nguồn ảnh: Fanpage Green SM.

Vừa có tân CEO là con trai ông Phạm Nhật Vượng, Green SM lập tức đón tin vui tại quốc gia 270 triệu dân - Ảnh 2.

Indonesia trở thành thị trường quốc tế đầu tiên của Green SM Bike. Nguồn ảnh: Fanpage Green SM.

Ngoài ra, tài xế Green SM được tiếp cận các mẫu xe máy điện VinFast Evo và Feliz II hoàn toàn mới với ưu điểm tiết kiệm chi phí vận hành vượt trội so với xe máy xăng, cùng cơ chế chia sẻ doanh thu và chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Các bác tài cũng được miễn phí tới 5 lượt đổi pin mỗi ngày tại mạng lưới tủ đổi pin V-Green, giúp giảm chi phí vận hành và tối ưu thu nhập.

Nhân dịp ra mắt dịch vụ xe máy điện, Green SM triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tiên phong. Cụ thể, từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2026, khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ xe máy điện Green SM được giảm 75%, tối đa 10.000 IDR cho chuyến đi đầu tiên. Từ chuyến thứ hai trở đi, khách hàng được giảm 25%, tối đa 10.000 IDR mỗi chuyến, không giới hạn số lần sử dụng trong thời gian chương trình.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng Giám đốc Green SM Toàn cầu, cho biết: "Việc triển khai dịch vụ xe máy điện tại Jakarta là bước đi chiến lược trong quá trình Green SM mở rộng quốc tế. Chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái di chuyển thuần điện toàn diện, với cả ô tô điện và xe máy điện, qua đó đáp ứng đa dạng nhu cầu đi lại trong cuộc sống hằng ngày. Đồng thời, Green SM mong muốn đồng hành lâu dài cùng Indonesia trong quá trình chuyển đổi xanh và thực hiện các mục tiêu giảm phát thải của đất nước. Bằng việc đưa các dịch vụ gọi xe thuần điện chất lượng cao đến gần hơn với người dân, chúng tôi kỳ vọng góp phần tạo điều kiện để ngày càng nhiều người chuyển đổi xanh, từ đó cùng cộng đồng xây dựng những thành phố trong lành và đáng sống hơn".

Theo các nghiên cứu đánh giá về toàn bộ vòng đời phương tiện, lượng phát thải tổng thể của ô tô và xe máy điện có thể thấp hơn khoảng 75% so với ô tô và xe máy chạy xăng. Trong hành trình phát triển toàn cầu, Green SM đã thực hiện khoảng 850 triệu chuyến đi, với tổng quãng đường gần 6 tỷ km, qua đó góp phần giảm hơn 800.000 tấn CO₂ phát thải, tương đương lượng carbon được hấp thụ bởi khoảng 36 triệu cây xanh.

Trước đó, ngày 12/9/2026, GSM chính thức công bố bổ nhiệm ông Phạm Nhật Minh Hoàng giữ vị trí Tổng Giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng Giám đốc GSM Việt Nam.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong giai đoạn Green SM đang tăng tốc mở rộng trên thị trường quốc tế. Hiện Green SM đã hiện diện tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch, đồng thời dự kiến mở rộng tối thiểu thêm 3 thị trường trong năm 2026.

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Indonesia

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