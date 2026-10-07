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Tin vui đến với Hòa Phát

Dương Ngọc
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Tập đoàn Hòa Phát nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên.

Lần đầu tiên chế tạo được thép đặc chủng, Hoà Phát phá vỡ độc quyền của các "ông lớn" thế giới

Ngày 6/10/2026, nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên.

Tham dự hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân có ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo VCCI, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất, mở rộng quy mô đầu tư và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định chính quyền địa phương luôn đồng hành, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển bền vững lâu dài.

Nhiều năm qua, Hòa Phát luôn nằm trong Top dẫn đầu các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có đóng góp lớn nhất cho ngân sách tỉnh Hưng Yên. Những năm gần đây, tổng số thuế Hòa Phát nộp tại tỉnh Hưng Yên duy trì ổn định từ 1.200 đến 1.400 tỷ đồng mỗi năm. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, số thuế nộp ngân sách địa phương của Tập đoàn đã đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tương đương mức đóng góp của cả năm 2024.

Tỉnh Hưng Yên là địa phương duy nhất có đầy đủ 5 lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Hòa Phát, từ Gang thép - Sản phẩm thép - Nông nghiệp - Bất động sản - Điện máy gia dụng. Những Công ty thành viên của Hòa Phát có số nộp ngân sách lớn tại tỉnh Hưng Yên bao gồm: Ống thép Hòa Phát Hưng Yên, Thép Hòa Phát Hưng Yên, Tôn Hòa Phát, Điện lạnh Hòa Phát, Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên và Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát.

Lần đầu tiên chế tạo được thép đặc chủng, Hoà Phát phá vỡ độc quyền của các "ông lớn" thế giới
Tags

hòa phát

Hưng Yên

Bằng khen

doanh nghiệp

ngân sách

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