Tin vui cho người dân Hà Nội: Hàng trăm căn nhà ở xã hội sắp được mở bán, giá chưa đến 15 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về hai tòa nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 trong khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh, huyện Mê Linh (cũ), cách trung tâm thủ đô khoảng 30 km về phía Bắc.

Theo Sở Xây dựng, chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đang triển khai dự án đúng tiến độ và công trình có thể hoàn thành, bàn giao nhà vào quý IV/2026. Người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký mua từ tháng 12.

Dự án bao gồm hai tòa nhà CT-05 và CT-06, mỗi tòa cao 6 tầng với tổng diện tích sàn hơn 15.400 m2. Mỗi tòa có 89 căn hộ để bán và 33 căn cho thuê, đáp ứng đa dạng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đây sẽ là dự án có giá thấp nhất sắp được mở bán tại Hà Nội. Cụ thể, tại tòa CT-05, giá bán khoảng 14,88 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì), tương đương căn hộ nhỏ nhất với diện tích hơn 56 m2 có giá khoảng 835 triệu đồng, còn căn hộ lớn nhất diện tích 68,3 m2 có giá trên 1 tỷ đồng.

Tòa CT-06 có mức giá thấp hơn một chút, khoảng 14,79 triệu đồng/m2, với căn hộ nhỏ nhất giá khoảng 831 triệu đồng và căn hộ lớn nhất cũng chỉ hơn 1 tỷ đồng. Giá cho thuê tại hai tòa lần lượt là 48.766 đồng và 47.918 đồng/m2/tháng (đã gồm thuế và phí bảo trì).

Song song với dự án Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, khu nhà ở xã hội Kim Hoa cũng đang được triển khai tích cực. Khởi công từ tháng 5/2023, dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng trên quy mô hơn 3,4 ha, xây dựng 4 lô đất từ CT01 đến CT04. Công trình gồm các tòa nhà cao 9 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tum thang, với chiều cao 37,35m, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2026.

Dự án nhà ở xã hội Kim Hoa nhận hồ sơ đăng ký từ đầu tháng 11 với giá gần 20,2 triệu đồng/m2 (đã gồm thuế VAT và phí bảo trì). Mức giá này thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/m2 so với mức tạm tính công bố hồi tháng 4.Ở đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư tung ra 480 căn hộ trong tổng số 720 căn của dự án.

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội đến năm 2030, Hà Nội được giao nhiệm vụ xây dựng 56.200 căn – nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Riêng năm nay, Hà Nội dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt kế hoạch đề ra.