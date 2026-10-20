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Tin vui cho chủ xe Geely: Có thể dùng AI của Google, cài được ứng dụng Android từ năm sau

Khôi Nguyên
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Geely dự kiến tích hợp Google Gemini, Google Maps và Google Play lên các mẫu xe quốc tế từ nửa cuối năm 2027, mở rộng trải nghiệm AI, dẫn đường và giải trí ngay trong khoang lái.

Geely Holding công bố hợp tác chiến lược toàn cầu với Google, hướng tới tích hợp các dịch vụ của hãng công nghệ Mỹ vào hệ thống giải trí và điều khiển trên ô tô. Những tính năng này dự kiến xuất hiện trên các mẫu xe đủ điều kiện tại những thị trường quốc tế có hỗ trợ dịch vụ Google.

Mẫu xe đầu tiên được trang bị hệ thống mới dự kiến ra mắt trong nửa cuối năm 2027. Tuy nhiên, Geely chưa công bố tên xe cụ thể.

- Ảnh 1.

Xe Geely sẽ được tích hợp nhiều dịch vụ của Google trong tương lai gần. Ảnh: Đại lý

AI và một số dịch vụ của Google tích hợp lên xe Geely

Hệ thống buồng lái kỹ thuật số mới sẽ tích hợp Google Gemini, Google Maps và Google Play, cho phép người dùng tiếp cận các dịch vụ quen thuộc ngay trên màn hình trung tâm.

Google Gemini đóng vai trò trợ lý AI, hỗ trợ tương tác bằng giọng nói và thực hiện các tác vụ phù hợp với hệ thống trên xe. Google Maps cung cấp khả năng dẫn đường, tìm kiếm địa điểm và trạm sạc, trong khi Google Play mở rộng khả năng tiếp cận các ứng dụng tương thích phục vụ giải trí và nhu cầu sử dụng trong hành trình.

Geely cũng hướng tới khả năng kết nối liền mạch giữa các thiết bị và tương tác đa phương thức, kết hợp AI với những chức năng của xe.

- Ảnh 2.

Người dùng xe Geely có thể dùng trực tiếp AI trên màn hình xe. Ảnh minh họa: Wiki

Theo ông Shen Yuan, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc công nghệ của Geely Holding, việc tích hợp các dịch vụ quen thuộc có thể giúp trải nghiệm sử dụng trực quan hơn, hạn chế việc người lái phải thao tác qua nhiều menu hoặc chạm màn hình quá nhiều lần.

Nhiều thương hiệu trong hệ sinh thái Geely cũng hưởng lợi

Kế hoạch tích hợp Google Automotive Services hướng tới các mẫu xe đủ điều kiện thuộc nhiều thương hiệu trong tập đoàn, bao gồm Geely, Lynk & Co, Proton, Riddara và Smart, cùng những thương hiệu khác đáp ứng điều kiện triển khai. Danh sách mẫu xe và thị trường được hỗ trợ cụ thể sẽ được công bố sau.

Động thái hợp tác với Google nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái phần mềm trên ô tô của Geely. Trước đó, thương hiệu cao cấp Zeekr đã hợp tác với AirConsole để phát triển trò chơi trên xe. Tháng 4/2026, Zeekr cũng ký thỏa thuận với 3 Screen Solutions (3SS) nhằm phát triển nền tảng truyền thông dựa trên Android Automotive OS.

- Ảnh 3.

Các thương hiệu con khác của Geely cũng hưởng lợi. Ảnh: Car

Việc tích hợp dịch vụ Google không hoàn toàn mới với hệ sinh thái này. Polestar 2 đã được trang bị các dịch vụ Google từ năm 2020. Tuy nhiên, thỏa thuận mới hướng tới mở rộng phạm vi ứng dụng sang nhiều thương hiệu và mẫu xe hơn tại thị trường quốc tế.

Với kế hoạch triển khai từ nửa cuối năm 2027, Geely đang coi trải nghiệm phần mềm là một yếu tố cạnh tranh bên cạnh thiết kế, khả năng vận hành và công nghệ hỗ trợ lái. Việc tích hợp các dịch vụ quen thuộc cũng có thể giúp hãng nâng cao sức cạnh tranh về trải nghiệm kỹ thuật số tại các thị trường quốc tế.

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Tags

Geely

Google

Google Gemini

Google Maps

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