Cột mốc này đạt được vào ngày 17/11/2026.

Kỷ nguyên mới của Nam Á: Nga chính thức hòa lưới điện Tổ máy số 1 Nhà máy điện hạt nhân Rooppur tại Bangladesh

Vào đúng 15 giờ 15 phút (giờ địa phương) ngày 17/11/2026, một cột mốc lịch sử đã được xác lập trên bản đồ năng lượng khu vực Nam Á: Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) chính thức vận hành phát điện và hòa lưới thành công Tổ máy số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Rooppur vào hệ thống điện quốc gia Bangladesh.

Những megawatt điện hạt nhân không phát thải đầu tiên đã chính thức chạy trên mạng lưới điện của quốc gia này - khẳng định sự tin tưởng chiến lược của Bangladesh đối với tập đoàn phía Nga.

Hình ảnh Nhà máy điện hạt nhân Rooppur nhìn từ trên cao. Nguồn ảnh: Rosatom

Theo thông cáo từ Rosatom - đơn vị đảm nhiệm vai trò tổng thầu thiết kế và thi công thông qua Phân khối Kỹ thuật (Engineering Division) - tại thời điểm hòa lưới, tổ máy đã đạt mức 40% công suất nhiệt định mức, giúp máy phát điện cung cấp ổn định công suất 370 MW lên lưới điện quốc gia.

Phát biểu trước sự kiện mang tính bước ngoặt này, Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev nhấn mạnh đây là dấu ấn lịch sử chung của cả Nga và Bangladesh.

Ông khẳng định Bangladesh giờ đây đã sở hữu một nguồn cung năng lượng tin cậy, ổn định và thân thiện với môi trường, giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc của nền kinh tế vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Không dừng lại ở việc cung cấp điện năng, công nghệ hạt nhân còn mở ra cho Bangladesh cánh cửa tiếp cận các thành tựu khoa học tiên tiến, thúc đẩy đào tạo đội ngũ kỹ sư trình độ cao và phát triển nền tảng nghiên cứu khoa học nội địa.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2026, Tổ máy số 1 đã được đưa lên mức công suất tối thiểu có kiểm soát, đánh dấu thời điểm phản ứng dây chuyền hạt nhân tự duy trì được kích hoạt thành công trong vùng hoạt của lò phản ứng.

Tầm vóc siêu dự án: Những con số biết nói của Rooppur

Tọa lạc tại huyện Ishwardi, quận Pabna (cách thủ đô Dhaka khoảng 160 km về phía tây bắc, bên bờ sông Padma), Rooppur không chỉ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Bangladesh mà còn là dự án hạ tầng lớn nhất, đắt giá nhất và phức tạp nhất trong lịch sử quốc gia này.

Đồ họa do AI thực hiện.

Công nghệ VVER-1200 được trang bị cho Rooppur là dòng lò phản ứng hiện đại bậc nhất đang vận hành thương mại trên thế giới hiện nay (tương tự tổ máy tại nhà máy Novovoronezh II ở Nga hay Ostrovets ở Belarus).

Sau khi tổ máy số 1 hoàn tất quá trình nâng công suất dần lên 100% (1.200 MW) và Tổ máy số 2 tiếp nối đi vào hoạt động, tổ hợp này sẽ vận hành liên tục với hệ số khả dụng cực cao, bất chấp các biến động thời tiết khắc nghiệt vốn thường xuyên xảy ra tại vùng đồng bằng sông Hằng.

Ý nghĩa chiến lược của Rooppur đối với Bangladesh

Việc đưa ĐHN Rooppur vào vận hành không đơn thuần là xây dựng thêm một nhà máy phát điện, mà là lời giải mang tính sống còn cho bài toán phát triển của một nền kinh tế đang trỗi dậy mạnh mẽ với hơn 170 triệu dân.

Thoát khỏi "bẫy" phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và khủng hoảng ngoại tệ

Trong nhiều thập kỷ, cơ cấu nguồn điện của Bangladesh phụ thuộc nặng nề vào khí tự nhiên nội địa và các nguồn nhiên liệu nhập khẩu như khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), than đá và dầu mỏ. Khi trữ lượng khí đốt trong nước dần cạn kiệt và giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh, Bangladesh thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu điện trầm trọng, cắt điện luân phiên trên diện rộng, đồng thời tiêu tốn hàng tỷ USD dự trữ ngoại hối mỗi năm để nhập khẩu nhiên liệu.

Với công suất 2.400 MW khi hoàn thiện, Rooppur sẽ đáp ứng khoảng 10% tổng nhu cầu điện năng của cả nước, đóng vai trò là nguồn điện nền (baseload) ổn định với chi phí nhiên liệu uranium thấp và ít biến động hơn nhiều so với khí đốt hay than đá.

Động lực cho công nghiệp hóa và mục tiêu "Bangladesh Thông minh"

Bangladesh là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, với ngành dệt may xuất khẩu đứng top đầu thế giới và đang tham vọng chuyển dịch sang công nghiệp chế biến, công nghệ cao để tiến tới nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Không một nền công nghiệp hiện đại nào có thể cất cánh trên một hệ thống lưới điện chập chờn. Nguồn điện ổn định 24/7 từ Rooppur chính là "xương sống" hạ tầng giúp duy trì hoạt động liên tục cho các khu công nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hiện thực hóa tầm nhìn chuyển đổi số, hiện đại hóa đất nước.

Cam kết giảm phát thải và bảo vệ môi trường sinh thái

Là một trong những quốc gia chịu tổn thương nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Bangladesh chịu áp lực lớn trong việc cắt giảm khí thải nhà kính nhưng lại thiếu quỹ đất rộng lớn để phát triển điện mặt trời hay điện gió quy mô lớn (do mật độ dân số thuộc hàng cao nhất thế giới).

Điện hạt nhân là lựa chọn tối ưu giúp quốc gia này vừa có nguồn điện công suất lớn, vừa giảm phát thải hàng triệu tấn CO2 mỗi năm so với các nhà máy nhiệt điện than và khí truyền thống.

Nâng tầm vị thế địa chính trị và làm chủ tri thức công nghệ cao

Với sự kiện hòa lưới điện ngày 17/11/2026, Bangladesh chính thức bước chân vào "câu lạc bộ các quốc gia sở hữu điện hạt nhân" - trở thành nước thứ ba tại Nam Á (sau Ấn Độ và Pakistan) làm chủ công nghệ này.

Dự án đã tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong giai đoạn xây dựng và quan trọng hơn là hình thành một thế hệ kỹ sư, chuyên gia hạt nhân bản địa được đào tạo bài bản tại Nga và Ấn Độ. Đây là nền tảng tri thức vô giá giúp nâng cao tiêu chuẩn quản trị, an toàn công nghiệp và năng lực khoa học kỹ thuật của toàn bộ nền kinh tế Bangladesh trong nhiều thập kỷ tới.

Tham khảo: Rosatom