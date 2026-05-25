Tin rất vui: Từ tháng 6, thêm tuyến tàu cao tốc từ đất liền ra một hòn đảo, giá vé từ vài trăm nghìn

Côn Đảo từ lâu là một trong những điểm đến đặc biệt của du lịch Việt Nam. Nơi đây có biển xanh, thiên nhiên còn nhiều nét hoang sơ, đồng thời gắn với những di tích lịch sử và điểm đến tâm linh nổi tiếng. Tuy nhiên, với nhiều du khách ở TP.HCM và các tỉnh lân cận, việc di chuyển ra Côn Đảo đôi khi vẫn là điều phải cân nhắc, nhất là vào mùa cao điểm khi vé máy bay khan hiếm hoặc giá tăng cao.

Trong bối cảnh đó, thông tin tuyến tàu cao tốc TP.HCM – Côn Đảo vận hành lại từ tháng 6 được xem là tin vui với những người đang lên kế hoạch du lịch hè.

Theo Trang Du lịch Côn Đảo, từ ngày 01/06/2026, tàu cao tốc Phú Quý Express do Công ty TNHH Vận tải hành khách Thành Thành Phát khai thác sẽ vận hành lại tuyến TP.HCM – Côn Đảo. Tuyến tàu xuất phát từ Cảng Sài Gòn, số 5 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM và cập Cảng tàu khách trung tâm Côn Đảo.

Từ trung tâm TP.HCM đi thẳng Côn Đảo

Điểm đáng chú ý của tuyến tàu này là hành khách có thể xuất phát từ khu vực trung tâm TP.HCM, thay vì phải di chuyển xuống các cảng xa hơn như Vũng Tàu hoặc Sóc Trăng. Với những người ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương lân cận, đây là lựa chọn giúp hành trình ra đảo thuận tiện hơn.

Theo thông tin được công bố, tàu Phú Quý Express 02 khai thác tuyến Sài Gòn – Côn Đảo, có sức chứa khoảng 374 hành khách, gồm cả ghế ngồi và giường nằm. Thời gian di chuyển dự kiến khoảng 5 giờ 30 phút, tùy điều kiện thời tiết, thủy triều và tình hình khai thác thực tế.

Trước đó, trong chuyến khai thác đầu tiên hồi tháng 3/2025, tàu rời Cảng Sài Gòn, đi theo luồng sông Sài Gòn – Soài Rạp ra biển Đông rồi đến Côn Đảo. Với nhiều du khách, đây không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một trải nghiệm đường thủy khá mới mẻ khi rời TP.HCM bằng tàu cao tốc.

Bên trong tàu đi Côn Đảo (Ảnh Du lịch Việt Nam)

Lịch chạy cụ thể có thể thay đổi theo điều kiện thời tiết và kế hoạch khai thác của hãng. Vì vậy, hành khách nên kiểm tra lại lịch tàu trên hệ thống đặt vé hoặc hotline trước ngày khởi hành, nhất là nếu đã đặt phòng khách sạn, tour tham quan hoặc các dịch vụ đi kèm tại Côn Đảo.

Giá vé từ hơn 600.000 đồng, vé phổ thông gần 1 triệu đồng/lượt

Theo bảng giá vé tuyến Phú Quý Express 02: Sài Gòn – Côn Đảo, mức thấp nhất hiện được ghi nhận là 695.000 đồng/lượt cho nhóm người khuyết tật đi ghế vào ngày thường. Vào cuối tuần, ngày lễ, mức này là 755.000 đồng/lượt.

Với nhóm trẻ em từ 6-11 tuổi và người cao tuổi, giá vé ghế là 785.000 đồng/lượt trong tuần và 855.000 đồng/lượt vào cuối tuần, ngày lễ. Nếu chọn giường nằm, giá dao động từ 915.000 – 1.015.000 đồng/lượt.

Đối với hành khách phổ thông, giá vé ghế là 965.000 đồng/lượt trong tuần và 1.055.000 đồng/lượt vào cuối tuần, ngày lễ. Nếu chọn giường nằm, giá lần lượt là 1.095.000 đồng và 1.215.000 đồng/lượt.

Hạng VIP có giá cao hơn, từ 1.125.000 đồng/lượt với ghế ngày thường và 1.225.000 đồng/lượt vào cuối tuần, ngày lễ. Vé giường VIP dao động từ 1.205.000 – 1.325.000 đồng/lượt.

Bảng giá vé tàu được công bố bởi các đại lý (Ảnh Du lịch Việt Nam)

Cách đặt vé và lưu ý trước khi lên tàu

Du khách có thể đặt vé qua website của Phú Quý Express, các kênh bán vé trực tuyến, đại lý được ủy quyền hoặc mua trực tiếp tại phòng vé nếu còn chỗ. Với các chuyến đi cuối tuần, dịp lễ hoặc mùa hè, hành khách nên chủ động đặt sớm để có nhiều lựa chọn về ghế, giường nằm và lịch trình.

Quy trình đặt vé online thường gồm các bước: chọn tuyến Sài Gòn – Côn Đảo, chọn ngày đi hoặc ngày về nếu mua vé khứ hồi, chọn loại ghế/giường, điền thông tin hành khách, thanh toán và nhận vé điện tử.

Thông tin trên vé cần trùng khớp với giấy tờ tùy thân. Người lớn cần mang CCCD hoặc hộ chiếu; trẻ em cần giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ. Khi ra cảng, hành khách cần xuất trình vé điện tử hoặc vé giấy cùng giấy tờ tùy thân để làm thủ tục.

Do đây là hành trình biển kéo dài hơn 5 tiếng, du khách nên có mặt tại cảng trước giờ khởi hành khoảng 30-60 phút. Người dễ say sóng nên ăn nhẹ trước chuyến đi, tránh ăn quá no, chuẩn bị thuốc say tàu xe nếu cần và ưu tiên chọn vị trí ổn định trên tàu. Trong quá trình di chuyển, hành khách nên hạn chế đi lại khi tàu đang chạy và tuân thủ hướng dẫn an toàn của thuyền viên.

Một lưu ý quan trọng khác là yếu tố thời tiết. Các tuyến tàu biển có thể bị ảnh hưởng bởi gió mùa, biển động hoặc điều kiện khai thác không thuận lợi. Vì vậy, du khách nên theo dõi thông báo từ hãng trước chuyến đi để tránh phát sinh ngoài kế hoạch.



