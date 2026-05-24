Dịch vụ du lịch lạ chỉ có khi du lịch Trung Quốc: Hơn 1 triệu đồng/1 lần thử, phải đeo gông vào cổ

Những năm gần đây, du lịch nhập vai cổ trang trở thành một trong những xu hướng hút khách tại Trung Quốc. Thay vì chỉ tham quan, chụp ảnh hoặc xem biểu diễn, nhiều khu du lịch bắt đầu xây dựng những kịch bản tương tác để du khách có cảm giác như đang bước vào một triều đại xưa.

Tại Hàng Châu, Chiết Giang, một trải nghiệm như vậy đang gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Điểm đến được nhắc tới là Hàng Châu Tống Thành – khu du lịch, biểu diễn nổi tiếng với không gian tái hiện đời sống thời Tống. Nơi đây có các tuyến phố cổ, khu chợ, cầu, ngõ nhỏ, sân khấu biểu diễn và dàn nhân vật hóa trang xuất hiện xuyên suốt trong khuôn viên.

Chương trình gây tò mò có tên tiếng Trung là “我回大宋”, có thể hiểu là “Tôi trở về Đại Tống”. Theo giới thiệu từ trang chính thức của Tập đoàn Tống Thành, đây là một mô hình kịch nhập vai toàn dân, nơi “không có khán giả đứng ngoài”, bởi mỗi du khách đều có thể trở thành một nhân vật trong câu chuyện.

Điều khiến chương trình này được chia sẻ mạnh không chỉ nằm ở việc du khách được mặc Tống phục, đeo mặt nạ hay hòa vào không khí cổ trang. Trong một số tình huống, người tham gia còn có thể bị các diễn viên nhập vai trong khu du lịch, “bắt” ngồi lên xe tù đạo cụ, đeo gông vào cổ và diễu qua phố như một cảnh trong phim cổ trang.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc dẫn từ phản hồi của nhân viên khu du lịch, vé người lớn tham gia chương trình có giá khoảng 280 nhân dân tệ, tương đương hơn 1 triệu đồng tùy tỷ giá. Mức vé này bao gồm quyền vào khu trải nghiệm, đổi trang phục và nhận mặt nạ miễn phí. Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng đây là giá vé cho chương trình/khu du lịch, không phải khoản phí riêng để “đeo gông”.

Du khách vui vẻ tham gia dịch vụ thử làm tù nhân tại Hàng Châu, Trung Quốc (Ảnh Xiaohongxu)

Vì sao du khách phải đeo gông vào cổ?

Theo cách vận hành của chương trình, du khách khi vào Hàng Châu Tống Thành được khuyến khích thay Tống phục và đeo mặt nạ để hòa vào bối cảnh. Những người không mặc trang phục cổ trang hoặc không đeo mặt nạ có thể được NPC chọn ngẫu nhiên để tham gia các “hình phạt vui” trong kịch bản.

Trong số đó, hoạt động gây chú ý nhất là cảnh ngồi xe tù, đeo gông tội nhân và diễu phố. Hình ảnh này khi xuất hiện trên mạng xã hội dễ khiến nhiều người hiểu rằng du khách phải trả tiền để chịu một hình phạt kỳ lạ. Thực tế, phía khu du lịch mô tả đây là một phần của trải nghiệm tương tác, được thiết kế để tăng cảm giác nhập vai cho người tham gia.

Ngoài cảnh đeo gông, chương trình còn có nhiều tình huống khác như giúp nhân vật Võ Đại Lang bán bánh, mài mực cho Tô Đông Pha, làm người gõ canh hoặc tham gia thử thách ăn hết một con gà nướng trong thời gian giới hạn. Các hoạt động này đều nhằm tạo cảm giác du khách không chỉ đứng xem mà đang sống trong một “phố thị Đại Tống” được dựng lại.

Trải nghiệm lạ chia đôi ý kiến trên mạng xã hội

Sau khi các video ghi lại cảnh du khách đeo gông, ngồi xe tù diễu phố lan truyền, trải nghiệm tại Hàng Châu Tống Thành nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Trong nhiều đoạn clip, người tham gia tỏ ra khá thoải mái, cười đùa và tương tác với nhân viên cũng như du khách xung quanh. Với nhóm khách thích nhập vai, đây được xem là một cách khám phá mới lạ, thậm chí có phần hài hước.

Một số bài chia sẻ trên các nền tảng du lịch Trung Quốc cũng đánh giá cao không khí tại Hàng Châu Tống Thành. Nhiều du khách cho rằng khu này phù hợp với gia đình, đặc biệt là trẻ em, vì có nhiều hoạt động tương tác, biểu diễn và bối cảnh cổ trang sống động. Trên các nền tảng như Trip.com hay Qunar, Hàng Châu Tống Thành nhìn chung nhận mức điểm đánh giá cao từ người dùng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thấy thoải mái với trải nghiệm này. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc bỏ tiền mua vé rồi đeo gông tội nhân là điều khó hiểu, thậm chí có cảm giác không may mắn. Một số ý kiến khác nhận xét hoạt động này có thể phù hợp với người hướng ngoại, thích được chú ý, nhưng không dành cho những du khách ngại đám đông hoặc không muốn bị đưa vào tình huống gây chú ý giữa nơi công cộng.

Trước những tranh luận trên mạng, phía Hàng Châu Tống Thành cho biết hoạt động này không bắt buộc. Nếu du khách bị chọn nhưng không muốn ngồi xe tù hay đeo gông, họ có thể từ chối hoặc thực hiện một hình thức “miễn phạt”, chẳng hạn biểu diễn tài nghệ tại chỗ. Khu du lịch cũng nhấn mạnh đây là trải nghiệm tự nguyện, không phải cảnh ép buộc.