Tin rao bán xe Trung Quốc 3 tới 7 năm tuổi tại Nga tăng 2,5 lần trong 8 tháng, chủ xe không đợi hết bảo hành

Trong 8 tháng đầu năm 2026, số xe Trung Quốc đã qua sử dụng được sang tên tại Nga tăng 35,6%, trong khi đăng ký xe mới của chính nhóm thương hiệu này giảm 19,8%. Dòng xe đang chảy ngược từ gara ra chợ xe cũ, và tốc độ chảy nhanh hơn mức tăng trưởng tự nhiên của một đội xe.

Xe mới giảm, xe cũ tăng

Số liệu đăng ký cho thấy hai chiều ngược nhau rõ rệt. Từ tháng 1 tới tháng 8/2026, Nga đăng ký 334.264 xe mới mang thương hiệu Trung Quốc, giảm 19,8% so với cùng kỳ. Cùng giai đoạn đó, 254.089 xe Trung Quốc đã qua sử dụng được sang tên, tăng 35,6%.

Tỷ trọng cũng đổi chỗ. Trong tháng 8/2026, thương hiệu Trung Quốc chiếm 37,9% lượng đăng ký xe mới, giảm mạnh so với mức 54,2% của cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, tỷ trọng trên thị trường xe cũ tăng từ 4,9% lên 6,6%.

Nhìn theo chuỗi nhiều năm, đà đi lên của nhóm xe cũ khá đều. Theo thống kê của hãng phân tích Avtostat, tỷ trọng xe Trung Quốc trên thị trường xe đã qua sử dụng tăng từ hơn 2% năm 2022 lên 3,3% năm 2024, rồi 4,6% năm 2025, và đạt 5,8% trong 8 tháng đầu năm 2026. Tính theo số tuyệt đối, lượng bán tăng từ 103.000 xe năm 2022 lên 283.000 xe năm 2025.

Tỷ trọng xe thương hiệu Trung Quốc trên thị trường xe cũ tại Nga theo thống kê của Avtostat. Đồ họa dựng từ số liệu công bố.

Dồn vào nhóm xe 3 tới 7 năm tuổi

Phần đáng chú ý nằm ở cơ cấu tuổi xe. Theo khảo sát của sàn rao bán Avto.ru, trong 8 tháng đầu năm 2026, số tin rao xe Trung Quốc tuổi từ 3 tới 7 năm tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Tới đầu tháng 9, nhóm thương hiệu này chiếm khoảng 20% nguồn cung của phân khúc tuổi đó trên sàn.

Mặt bằng giá cũng cho thấy một điều. Có 69% tin rao xe Trung Quốc 3 tới 7 năm tuổi nằm trong khoảng 1,5 tới 3 triệu rúp, trong khi tỷ lệ này ở các xe ngoại khác cùng tuổi chỉ là 41%. Nhóm xe Trung Quốc vì vậy đang tạo ra phần cung rẻ hơn trong cùng lứa tuổi.

Trên sàn Avito Auto, xe Trung Quốc chiếm 27,6% tổng số tin rao xe cũ trong 9 tháng đầu năm 2026. Các thương hiệu xuất hiện nhiều nhất gồm Geely, Haval, Changan và một số tên khác, tức đúng nhóm đã bán mạnh trong giai đoạn 2022 tới 2024.

Geely Monjaro trên đường phố Moskva. Ảnh: Retired electrician, Wikimedia Commons, giấy phép CC0.

Lý do được nêu và chỗ cần thận trọng

Cách giải thích chính thống là chu kỳ tự nhiên của một đội xe. Lượng xe bán ra trong giai đoạn 2022 tới 2024 nay đã tới tuổi thay, nên chúng lần lượt ra chợ xe cũ. Lập luận này hợp lý và giải thích được phần lớn mức tăng.

Song song với đó, trong tuần đầu tháng 10/2026, nhiều trang tin xe tại Nga cùng đăng một nội dung rằng chủ xe dùng hộp số vô cấp hoặc hộp số ly hợp kép đang bán xe trước khi hết bảo hành, vì thấy rung khi tăng tốc và hộp số nóng bất thường sau 60.000 tới 80.000 km.

Chỗ này cần nói rõ. Các bài đó đều dẫn lại cùng một nguồn, không nêu số liệu khảo sát, không dẫn tên chuyên gia hay xưởng cụ thể. Vì vậy, đây là luồng dư luận trên thị trường chứ chưa phải dữ kiện đã kiểm chứng. Thứ kiểm chứng được là hành vi bán ra, không phải nguyên nhân kỹ thuật mà người bán nghĩ trong đầu.

Một yếu tố khác đã được tổ chức phân tích NAPI nêu, đó là các thương hiệu nhỏ hoặc đã rời thị trường chịu bất lợi rõ trên chợ xe cũ, bởi người mua lo không còn ai lo phụ tùng và bảo hành cho chiếc xe.

Một chiếc Changan Alsvin tại Moskva, tháng 4/2026. Ảnh: Retired electrician, Wikimedia Commons, giấy phép CC0.

Thị trường Nga đang là phòng thí nghiệm sớm nhất cho câu hỏi xe Trung Quốc giữ giá ra sao sau 3 tới 5 năm, bởi đây là nơi nhóm xe này chiếm thị phần lớn sớm nhất. Lứa xe mua trong giai đoạn bùng nổ nay bước vào kỳ sát hạch thật, khi người mua lại là người trả tiền cho phần rủi ro hậu mãi còn lại.

Với người mua xe cũ, phần cần soi không nằm ở số km trên đồng hồ mà nằm ở việc thương hiệu còn hiện diện hay không, còn kho phụ tùng hay không, và phần bảo hành còn lại có chuyển cho chủ mới hay không. Ba câu hỏi đó quyết định chi phí thật của chiếc xe trong vài năm tới.

Mốc kiểm chứng tiếp theo khá gần. Các báo cáo quý của Avtostat và dữ liệu rao bán của những sàn lớn sẽ cho thấy tỷ trọng xe Trung Quốc trong nhóm 3 tới 7 năm tuổi dừng lại ở mức 20% hay đi tiếp, và mức giá rao của nhóm này có tiếp tục tụt xuống dưới mặt bằng các xe ngoại cùng tuổi hay không.