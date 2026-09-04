Tin nóng thế giới hôm nay 4/9: Ông Trump tuyên bố Mỹ sắp thắng Iran

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 4/9, cập nhật diễn biến đáng chú ý về việc Mỹ áp thuế thiết bị bay Trung Quốc, Hàn Quốc xem xét biện pháp quân sự tại Hormuz.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 4/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến những diễn biến mới khi chính quyền Mỹ chính thức áp dụng mức thuế quan lên tới 100% đối với thiết bị bay không người lái (drone) từ Trung Quốc nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sắp giành chiến thắng trước Iran, cùng với cảnh báo từ Liên Hợp Quốc về hiện tượng El Niño rất mạnh có nguy cơ làm gia tăng thời tiết cực đoan trên toàn cầu.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sắp thắng Iran

Ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang tiến gần tới chiến thắng trước Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ đã đạt được những mục tiêu quan trọng, trong đó có việc ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và kiểm soát tình hình tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với GB News, Tổng thống Mỹ cho rằng trên thực tế nước này “đã giành chiến thắng” vì Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông nêu rõ vào thời điểm Washington bắt đầu chiến dịch, Tehran chỉ còn khoảng từ 2 đến 4 tuần để có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công đã đẩy lùi chương trình hạt nhân của Iran khoảng 25 năm.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từ chối cho biết liệu Washington có thể kết thúc xung đột trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 hay không, khẳng định sẽ không đặt ra thời hạn mang tính áp đặt mà tiếp tục sử dụng các công cụ cần thiết để bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ người dân.

Hàn Quốc cân nhắc phương án quân sự tại eo biển Hormuz

Vào ngày 4/9, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này đang xem xét các lựa chọn, bao gồm cả các biện pháp quân sự, để hỗ trợ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ các tin tức truyền thông cho rằng chính phủ đã đưa ra quyết định triển khai cuối cùng.

Các hãng truyền thông Hàn Quốc trước đó đưa tin Seoul có thể cử máy bay tuần tra hàng hải, tàu hậu cần hoặc đơn vị rà phá mìn trước cuối năm nay. Một quan chức phủ tổng thống xác nhận các biện pháp quân sự nằm trong số các phương án đang được rà soát, song nhấn mạnh chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra và Seoul cần xem xét kỹ lưỡng các thủ tục pháp lý trong nước cũng như sự chấp thuận của Quốc hội.

Giới chuyên gia nhận định việc đóng góp nguồn lực tại eo biển Hormuz sẽ giúp Hàn Quốc củng cố quan hệ liên minh với Mỹ trong bối cảnh nước này phụ thuộc lớn vào các tuyến đường hàng hải chiến lược để nhập khẩu dầu thô.

(Ảnh: Reuters)

Mỹ áp thuế 100% với thiết bị bay không người lái của Trung Quốc

Ngày 3/9, chính quyền Mỹ chính thức áp dụng mức thuế quan lên tới 100% đối với thiết bị bay không người lái nhằm ngăn chặn ngành công nghiệp này của Trung Quốc và thúc đẩy sản xuất nội địa.

Mức thuế 100% áp dụng cho các dòng drone nặng hơn 25 kg hoặc tích hợp công nghệ hình ảnh nhiệt - những thiết bị chủ yếu sản xuất tại Trung Quốc và đóng vai trò thiết yếu cho các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ trong việc theo dõi cháy rừng và tìm kiếm người mất tích. Trong khi đó, các dòng drone nhỏ hơn chịu mức thuế 25%, còn các sản phẩm từ đồng minh như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc chịu mức 15%.

Quyết định này đang vấp phải phản ứng gay gắt từ nhiều đơn vị cứu hộ và doanh nghiệp trong nước do lo ngại ngành sản xuất nội địa không thể bù đắp khoảng trống nguồn cung, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động an toàn công cộng.

Liên Hợp Quốc cảnh báo El Nino “rất mạnh”

Ngày 3/9, Liên Hợp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino đang mạnh lên nhanh chóng và dự kiến đạt mức “rất mạnh” trong những tháng tới, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và lũ lụt tại nhiều khu vực trên thế giới, với những tác động có thể kéo dài sang năm 2027.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết El Niño hiện đã hình thành rõ rệt do nhiệt độ đại dương cao bất thường trên khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương, với xác suất kéo dài đến tháng 2/2027 ở mức gần 100%. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảnh báo thế giới đang bước vào “vùng nguy hiểm của thời tiết cực đoan”, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường chuẩn bị hệ thống cảnh báo sớm để bảo vệ người dân trước các rủi ro khí hậu ngày càng lớn.



