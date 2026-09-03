Tin nóng thế giới hôm nay 3/9: Na Uy bắt tàu Nga 'theo yêu cầu của Ukraine'

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 3/9, cập nhật diễn biến đáng chú ý về sắc lệnh quyền công dân của Mỹ, lũ lụt Nepal, bão Saude Trung Quốc và Na Uy bắt giữ tàu Nga.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 3/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc tòa án Mỹ ngăn chính quyền ông Trump thực thi sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, Nepal xây dựng lại hệ thống cảnh báo sạt lở sau thảm họa và bão Saudel đổ bộ lần thứ ba vào Phúc Kiến, trong khi Na Uy bắt giữ tàu Nga theo yêu cầu của công ty dầu khí quốc gia Ukraine Naftogaz.

Na Uy bắt giữ tàu Nga

Ngày 2/9, nhà chức trách Na Uy bắt giữ tàu Nga tại cảng Barentsburg thuộc quần đảo Svalbard theo yêu cầu của Naftogaz, công ty dầu khí quốc gia Ukraine, nhằm đảm bảo Nga thực hiện các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng.

Na Uy bắt giữ tàu Molchanov của Nga. (Ảnh: Naftogaz)

Naftogaz đã theo đuổi các thủ tục pháp lý với Nga từ năm 2016 để yêu cầu bồi thường cho những tài sản bị Moskva tịch thu sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Một hội đồng trọng tài tại The Hague hồi tháng 4/2023 yêu cầu Nga trả Naftogaz 4,22 tỷ USD, cộng lãi và chi phí pháp lý. Tuy nhiên, Moskva chưa thực hiện phán quyết này.

Naftogaz cho biết lệnh bắt giữ tàu Giáo sư Molchanov được tòa án quận Nord-Troms và Senja ban hành ngày 31/8. Con tàu thuộc sở hữu của Nga và được sử dụng cho các chuyến du lịch thám hiểm thương mại.

Văn phòng Thống đốc Svalbard cho biết con tàu bị bắt hôm 2/9 và sẽ được giữ lại tại hòn đảo Bắc Cực này cho đến khi tòa án có quyết định khác. Nga đang kháng cáo quá trình trên với lập luận không được thông báo về vụ việc.

Tòa án Mỹ chặn sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh

Ngày 2/9 (giờ địa phương), Thẩm phán liên bang Deborah Boardman tại bang Maryland ban hành lệnh cấm sơ bộ, ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump thực thi sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh.

Theo sắc lệnh, Mỹ sẽ từ chối cấp quốc tịch cho trẻ em sinh trên lãnh thổ nếu cha mẹ là người nước ngoài và bị nghi thực hiện “giao dịch thương mại” để có quyền công dân hoặc thuộc diện “kẻ thù từ nước ngoài”.

“Tòa án phải một lần nữa ra lệnh tạm dừng thi hành nỗ lực mới nhất của Tổng thống nhằm tước bỏ quyền công dân của họ”, bà Boardman nói.

Lực lượng cảnh sát đứng trước trụ sở Tòa Tối cao Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Nepal xây dựng lại hệ thống cảnh báo sạt lở tại biên giới Trung Quốc

Nepal lên kế hoạch xây dựng lại hệ thống cảnh báo sớm sạt lở tại một phần biên giới với Trung Quốc, lắp đặt cảm biến địa chấn, camera và hệ thống liên lạc vệ tinh sau trận lũ băng khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Theo hai nguồn tin chính phủ Nepal, các thiết bị sẽ được lắp đặt tại Timure, huyện Rasuwa, trên cùng hành lang sông dọc biên giới Trung Quốc, nơi một sông băng sụp đổ đã tạo ra dòng bùn, nước và đá khổng lồ tràn qua các thung lũng.

Ít nhất 1.114 người đã thiệt mạng tại Nepal và Trung Quốc, phần lớn ở Nepal, trong khi gần 4.000 người vẫn mất tích.

Hệ thống vệ tinh VSAT sẽ giúp duy trì kết nối cho các trạm giám sát ngay cả khi mạng di động bị gián đoạn. Cơ quan chức năng cho biết hệ thống mới sẽ cung cấp thông tin theo thời gian thực về lưu lượng nước sông và gửi tin nhắn SMS nếu phát hiện lũ mới.

Bão Saudel đổ bộ lần 3 vào Phúc Kiến

Sáng 3/9, bão Saudel đổ bộ lần thứ ba vào ven biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 9, gây mưa lớn trên diện rộng. Nhiều địa phương tại tỉnh này phải kích hoạt lệnh “ba ngừng, một nghỉ”, tạm dừng công việc, sản xuất, trường học và đóng cửa chợ để ứng phó.

Theo Trung tâm Khí tượng trung ương Trung Quốc, khoảng 6h30 ngày 3/9, tâm bão với sức gió mạnh nhất 23 m/giây và áp suất trung tâm 985 hPa đi vào đất liền tại khu vực Cổ Lôi, thành phố Chương Châu.

Bão Saudel đổ bộ lần thứ ba vào tỉnh Phúc Kiến, gây mưa lớn, ngập lụt tại nhiều khu vực. (Ảnh: Mạng khí tượng Trung Quốc)

Bão dự kiến di chuyển về hướng Tây với tốc độ 20-25 km/h và suy yếu dần. Tuy nhiên, ảnh hưởng kết hợp với bão Krovanh gây gió mạnh tại nhiều vùng biển phía Đông và Nam Trung Quốc, eo biển Đài Loan và một phần Biển Đông.



