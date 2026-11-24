Tổng hợp tin tức thế giới ngày 24/11, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran tại Hormuz, Tehran yêu cầu Washington bồi thường và bê bối tham nhũng Ukraine.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 24/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Iran thông báo 4 tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz, trong đó có 2 tàu di chuyển dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ; Tehran yêu cầu Washington bồi thường 290 tỷ USD vì những thiệt hại trong xung đột; đồng thời, một đồng minh thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị cáo buộc sử dụng ngân sách nhà nước để trả lương cho tài xế và vệ sĩ riêng.

Iran tuyên bố 4 tàu chở dầu trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz

Ngày 23/11, các quan chức quân sự Iran thông báo 4 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz, trong đó có 2 tàu di chuyển với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran và đánh chìm những tàu tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của Washington.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), 2 tàu chở dầu cỡ lớn trúng thủy lôi khi đang di chuyển với sự hỗ trợ của CENTCOM. Trong khi đó, Hải quân Iran cho biết thêm 2 tàu khác gặp sự cố ở khu vực phía nam eo biển sau khi cố gắng đi qua tuyến hàng hải chưa được phối hợp với Tehran.

Tàu hàng neo đậu tại eo biển Hormuz, Iran. (Ảnh: AP)

IRGC nhiều lần cảnh báo các tàu thuyền về nguy cơ khi sử dụng tuyến hàng hải phía nam gần Oman, đồng thời khẳng định khu vực này vẫn nằm dưới sự giám sát và kiểm soát của lực lượng Iran.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu. Theo dữ liệu của Kpler được Reuters dẫn lại, chỉ có 5 tàu chở hàng đi qua eo biển trong ngày 22/11, giảm mạnh so với 31 tàu vào cuối tuần trước đó. Không có tàu nào được ghi nhận đi qua trong ngày 23/11, dù một số phương tiện có thể đã tắt hệ thống theo dõi.

Iran đòi Mỹ bồi thường 290 tỷ USD chiến phí

Ngày 23/11, luật sư Hassan Abdolianpour, Giám đốc Trung tâm Luật sư thuộc Bộ Tư pháp Iran, cho biết các tòa án nước này đã ra phán quyết yêu cầu Mỹ bồi thường 290 tỷ USD vì những thiệt hại gây ra trong cuộc xung đột.

Theo ông Abdolianpour, ngoài việc yêu cầu Washington bồi thường, Tehran còn khởi kiện một số quốc gia Arab vùng Vịnh vì đã cho phép quân đội Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các quốc gia bị khởi kiện chưa được công bố.

Về tình hình thực địa, tối 23/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo bắn hạ thêm một máy bay không người lái (UAV) trinh sát quân sự giá rẻ LUCAS của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz. Trước đó cùng ngày, lực lượng này tuyên bố bắn hạ một UAV MQ-1 của quân đội Mỹ tại khu vực eo biển.

IRGC khẳng định đây là chiếc UAV thứ tư của quân đội Mỹ bị vô hiệu hóa tại eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa đưa ra thông tin xác nhận liên quan đến các tuyên bố này.

Trong khi đó, tại Israel, ông Gadi Eisenkot, Thủ tướng được chỉ định, cho rằng việc phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran ở thời điểm hiện tại là không cần thiết. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Quốc hội Israel tại Jerusalem ngày 23/11, ông Eisenkot nhận định Iran vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Israel, nhưng chưa tạo ra nguy cơ trực tiếp và tức thì đến mức buộc nước này phải tiến hành một chiến dịch quân sự mới.

Tuyến vận tải qua Nga giúp Iran giảm sức ép từ phong tỏa của Mỹ

Trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn và Mỹ duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, biển Caspi ngày càng trở thành tuyến giao thương quan trọng giúp Tehran duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo RT, Iran đang mở rộng thương mại với Nga thông qua biển Caspi, đồng thời tăng cường kết nối các tuyến vận tải phía bắc nhằm giảm phụ thuộc vào tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tại cảng Bandar Anzali, một trong những trung tâm thương mại quan trọng của Iran bên bờ biển Caspi, hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận mức tăng đáng kể. Số liệu chính thức được RT dẫn lại cho thấy trong nửa đầu năm 2026, lượng hàng nhập khẩu qua cảng tăng 76%, trong khi xuất khẩu tăng 10%.

Thống đốc tỉnh Gilan của Iran, ông Hadi Haghshenas, cho biết cuộc xung đột đã khiến Tehran nhìn nhận lại vai trò của biển Caspi, đặc biệt là vị trí của tuyến đường này như một cửa ngõ thương mại quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Nga trở thành đối tác quan trọng giúp Iran bảo đảm nguồn cung ngũ cốc và các mặt hàng lương thực thiết yếu. Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref cũng nhấn mạnh vai trò của tuyến vận tải phía bắc đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đồng minh của ông Zelensky vướng bê bối tham nhũng mới

Ngày 23/11, Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố chống tham nhũng chuyên trách (SAPO) công bố cáo buộc mới nhằm vào cựu Bộ trưởng Thống nhất Ukraine Aleksey Chernyshov, một cộng sự thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Chernyshov bị nghi sử dụng ngân sách nhà nước để trả lương cho nhân viên phục vụ cá nhân.

Aleksey Chernyshov

Theo các điều tra viên, ông Chernyshov bị cáo buộc sắp xếp để 5 người nhận lương từ ngân sách chính phủ dù không thực hiện nhiệm vụ công vụ tại Bộ Thống nhất quốc gia, cơ quan hiện đã giải thể. Thay vào đó, những người này được cho là làm tài xế và vệ sĩ riêng cho cựu bộ trưởng.

Hai cựu lãnh đạo cấp phòng bị cáo buộc cố ý ký các hồ sơ tuyển dụng giả mạo để hợp thức hóa khoản chi trả. Trong khi đó, ông Chernyshov bị nghi tổ chức hành vi biển thủ thông qua việc lạm dụng chức vụ và làm giả tài liệu công.