Tin nhắn cảnh báo của cô giáo khiến phụ huynh TP.HCM hết hồn: Sai 1 ly, hậu quả khôn lường

Chỉ một chi tiết nhỏ bị bỏ qua trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể dẫn đến hậu quả nếu trẻ thiếu sự hướng dẫn đúng đắn từ gia đình.

Một bà mẹ tại TP.HCM mới đây đã chia sẻ lại câu chuyện xảy ra ngay tại lớp học của con mình, thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh. Theo thông báo từ giáo viên chủ nhiệm, một học sinh tiểu học khi mang gói rong biển đến trường đã nhờ nhân viên bảo vệ cắt giúp gói chống ẩm bên trong để ăn vì tưởng đó là gói gia vị đi kèm. Rất may mắn, nhân viên bảo vệ đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo lại cho nhà trường để giải thích cho các học sinh.

Sự việc là một lời cảnh báo rõ ràng về việc rèn luyện kỹ năng sống và nhận biết nguy hiểm cho trẻ ngay tại gia đình.

Tin nhắn cảnh báo

Nguy cơ rình rập từ những vật dụng quen thuộc

Gói chống ẩm chứa hạt silica gel hoặc các chất hút ẩm khác là thành phần phổ biến trong hầu hết các gói bánh kẹo, thực phẩm đóng gói. Do đặc tính hút nước mạnh, nếu trẻ nuốt phải, hạt chống ẩm có thể gây tổn thương niêm mạc, làm khô rát họng hoặc dính vào đường tiêu hóa. Trường hợp hít phải bột chống ẩm còn gây ảnh hưởng tới đường hô hấp.

Tuy nhiên, trẻ ở độ tuổi mầm non và tiểu học thường chưa nhận thức được sự nguy hiểm này. Nhiều em nhầm lẫn gói chống ẩm là gói gia vị đi kèm đồ ăn. Bên cạnh đó, phần lớn thông tin cảnh báo trên bao bì đều viết bằng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác, khiến học sinh khó tự nhận biết nếu không được cha mẹ chỉ dẫn từ trước.

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ vô tình nuốt phải chất hút ẩm do nhặt được hoặc do gia đình chưa cảnh báo. Đã từng có trường hợp phụ huynh phải can thiệp móc họng cho con nôn ra ngay sau khi phát hiện trẻ bóc gói chống ẩm ra ăn.

Lỗ hỏng trong việc dạy kỹ năng sống cho trẻ

Nhiều phụ huynh thường tập trung chuẩn bị đồ ăn cho con nhưng bỏ qua việc hướng dẫn chi tiết cách sử dụng an toàn. Khi cho trẻ tự sử dụng thực phẩm đóng gói, không ít người chọn giải pháp bóc sẵn bánh cho vào hộp hoặc tự tay loại bỏ các vật nguy hiểm thay vì dạy con nhận biết. Việc làm hộ này khiến trẻ thiếu đi cơ hội học hỏi kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi không có người lớn bên cạnh.

Nhiều gia đình hiện nay đã rèn luyện cho con kỹ năng nhận biết gói chống ẩm từ khi trẻ 3 đến 5 tuổi. Việc tạo thói quen cho trẻ chủ động nhặt gói hút ẩm bỏ vào thùng rác ngay khi mở bánh kẹo sẽ giúp trẻ hình thành phản xạ tự nhiên, tránh được nguy cơ ngộ độc hoặc tai nạn ngoài ý muốn.

Để phòng tránh những tai nạn tương tự, việc giáo dục kỹ năng nhận biết nguy hiểm cần được thực hiện sớm và liên tục:

Dạy trẻ nhận biết trực quan: Cha mẹ chỉ rõ hình dáng gói chống ẩm mỗi khi mở thực phẩm, giải thích ngắn gọn rằng đây là vật nguy hiểm, tuyệt đối không được bóc hay ăn.

Tạo thói quen bỏ rác đúng nơi quy định: Hướng dẫn trẻ từ 3 tuổi thói quen lấy gói chống ẩm ra khỏi đồ ăn và bỏ ngay vào thùng rác trước khi ăn.

Kiểm tra đồ ăn trước khi đưa cho trẻ: Với các bé chưa chủ động nhận biết, phụ huynh nên chủ động loại bỏ gói hút ẩm trước khi xếp đồ ăn vào cặp cho con mang đến trường.

Phối hợp giữa gia đình và nhà trường: Giáo viên thường xuyên nhắc nhở, lồng ghép các bài học về nhận biết vật nguy hiểm trong giờ sinh hoạt, đồng thời phụ huynh cập nhật thông tin từ nhà trường để kịp thời hướng dẫn con tại nhà.

An toàn của trẻ nhỏ không chỉ phụ thuộc vào sự giám sát của người lớn mà còn bắt nguồn từ chính những kỹ năng tự bảo vệ được rèn luyện từ bé. Chỉ một chi tiết nhỏ bị bỏ qua trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể dẫn đến hậu quả nếu trẻ thiếu sự hướng dẫn đúng đắn từ gia đình.