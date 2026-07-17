Tin mới về đợt mưa to đến rất to tại Bắc Bộ

Theo dự báo, đợt mưa lớn tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày 23/7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đang xảy ra một đợt mưa lớn. Đợt mưa này dự báo còn kéo dài đến ngày 23/7.

Ngoài ra, tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ đêm 19 - 23/7 sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 23/7 (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 24/7 mưa có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị (Ảnh: Duy Anh).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/7

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 27-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-35 độ.