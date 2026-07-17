HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra quyết định khởi tố giám đốc công ty xây dựng Bùi Song Hào

Duy Anh
|

Bị can Bùi Song Hào bị khởi tố để điều tra về hành vi Gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hào - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 2 có địa chỉ phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận nguồn tin của quần chúng nhân dân phản ánh về việc Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ tại khu Sông Thao, phường Thanh Miếu có dấu hiệu xả, tập kết chất thải ra khu vực ven sông Hồng và khu dân cư xung quanh, Công an phường Thanh Miếu đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Quá trình kiểm tra phát hiện tại khu vực trạm trộn và ven sông Hồng có nhiều bãi tập kết bã bê tông được đổ trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, đất và tác động tiêu cực đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Ra quyết định khởi tố giám đốc một công ty xây dựng Bùi Song Hào - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc, lấy lời khai bị can Bùi Song Hào (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Kết quả điều tra xác định chủ cơ sở là Bùi Song Hào - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

Quá trình làm việc, ông Hào không xuất trình được giấy phép hoạt động kinh doanh của trạm trộn bê tông, không có hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định; đồng thời thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên đổ toàn bộ lượng bã bê tông dư thừa sau quá trình sản xuất ra khu vực ven sông Hồng trong thời gian dài.

Khối lượng bã bê tông được xác định lên tới 636.260 kg (hơn 636 tấn) - một con số đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Ra quyết định khởi tố giám đốc một công ty xây dựng Bùi Song Hào - Ảnh 2.

Hiện trường vụ xả thải bã bê tông (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ cơ sở về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công an kiểm tra khu vực hồ điều hòa lúc hơn 22 giờ đêm, 4 người đàn ông bị khởi tố
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

Tin nóng trong ngày

báo dân trí

VnExpress

ô nhiễm môi trường

giám đốc Công ty

Công an Phú Thọ

tỉnh Phú Thọ

Hay độc lạ

quyết định khởi tố

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại