Tin mới về đợt mưa rất lớn ở Bắc Bộ

Từ mai, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục bước vào đợt mưa to đển rất to, các địa phương cần khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 16 đến hết 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 300mm. Đáng lưu ý, một số khu vực có nguy cơ xuất hiện mưa cường suất rất lớn, vượt 100mm trong 3 giờ.

Từ ngày 19/7, mưa tại vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục duy trì với lượng phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ đêm 16 đến ngày 21/7, các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-5m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể đạt mức báo động 2 đến báo động 3. Trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống Thái Bình có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, một số nơi vượt báo động 2.

Từ ngày 16 đến hết 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 300mm. Ảnh: UBND xã Bình Yên.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời thông tin cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát những khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi cần thiết.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn. Các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường chính.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố phải kiểm tra, bảo đảm an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ và các hồ xung yếu. Tổ chức trực vận hành, điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Các địa phương cần thông báo kịp thời cho các chủ lồng bè, chủ phương tiện vận tải thủy, đơn vị khai thác khoáng sản và các công trình đang thi công ven sông để chủ động bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Đối với hệ thống đê điều, các địa phương cần rà soát phương án hộ đê, tập trung bảo vệ các trọng điểm xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được khắc phục và các công trình đang thi công dở dang. Tăng cường tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá nhằm giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).



