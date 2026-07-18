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Bắt nhân viên kho nguyên vật liệu Vũ Hoàng Kha

Duy Anh
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Đây là đối tượng đã trộm hơn 3.700 linh kiện công ty trị giá hơn 151 triệu đồng để mang đi bán phế liệu.

Ngày 16/7, Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch cho biết vừa bàn giao đối tượng Vũ Hoàng Kha (sinh năm 1984, quê TP. Hồ Chí Minh) để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền.

Trước đó, vào chiều ngày 14/7, Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch tiếp nhận tin báo của một Công ty ở Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang về việc bị mất trộm tài sản trong quá trình sản xuất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Vũ Hoàng Kha là nhân viên bộ phận kho nguyên vật liệu của công ty.

Bắt nhân viên kho nguyên vật liệu Vũ Hoàng Kha - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Hoàng Kha lúc mới bị bắt (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua đấu tranh, bước đầu Kha khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm vào các ngày 14/6 và 5/7 lấy trộm 3.717 cục motor và cục bơm chân không mini trị giá hơn 151 triệu đồng rồi mang bán dưới dạng phế liệu để lấy tiền tiêu xài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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