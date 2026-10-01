Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa to, nhiệt độ giảm xuống 20 độ C

Theo dự báo của chuyên gia khí tượng, từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 5/10, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm sâu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/10), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.

Từ ngày mai (2/10), nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực nói trên do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống.

Đến khoảng đêm 4 đến ngày 5/10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, khiến thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mới có những thay đổi rõ rệt, mưa tăng, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ giảm sâu khoảng 6 - 8 độ C, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xấp xỉ ngưỡng 20 độ C.

Từ đêm mùng 5 và ngày 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

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Báo Thanh niên thuật lại khuyến cáo của chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan cho biết: Đợt nắng nóng hiện tại ở Bắc và Trung bộ tương đối bất thường vì xuất hiện trễ hơn trung bình nhiều năm.

Những ngày vừa qua nắng nóng khiến nền nhiệt cao nhưng trong chiều tối nay không khí lạnh về sẽ tạo ra sự chênh lệch cao về mức nhiệt giữa 2 khối không khí trái ngược nhau về bản chất. Do vậy, khả năng cao sẽ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như: giông, lốc, sét, gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ…, người dân cần đặc biệt chú ý.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 1 và ngày 2/10

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 26-34 độ, giảm khoảng 2 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-33 độ.



