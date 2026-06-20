Tin mới nhất về thời điểm chấm dứt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc

Theo dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ khả năng còn kéo dài đến cuối tuần sau.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/6), khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi trên 37 độ.

Dự báo, từ ngày 25/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ảnh min hoạ (Nguồn: VOV).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 20 và ngày 21/6

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 29-38 độ.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du, đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28-39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-33 độ.