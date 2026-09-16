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Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to tại Bắc Bộ

Duy Anh
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Ngày mai, nhiều tỉnh, thành tại miền Bắc tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng của hậu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/9), khu vực Bắc Ninh, TP. Hải Phòng, TP. Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực Lạng Sơn, TP. Hải Phòng, TP. Quảng Ninh và phía Nam tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Tp. Hải Phòng, Bắc Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to tại Bắc Bộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: VTC News).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 ngày 17/9

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Tin mới nhất về thời điểm kết thúc mưa to đến rất to ở miền Bắc
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