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Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to ở Bắc Bộ

Duy Anh
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Theo dự báo, đợt mưa lớn diện rộng tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa còn kéo dài đến hết ngày mai.

Mưa lớn còn kéo dài đến khi nào

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, từ chiều qua (14/9), vùng mưa lớn đã dịch hẳn ra Thanh Hóa và đồng bằng Bắc Bộ.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng nay (15/9), phía Nam các tỉnh Lào Cai và Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực TP Hải Phòng, Hưng Yên, TP Hà Nội, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14/9 đến 8 giờ ngày 15/9 cục bộ có nơi trên 150mm như các trạm: Tà Xi Láng (Lào Cai) 170.8mm, Lũng Vân (Phú Thọ) 156.6mm, Tứ Kỳ (Hải Phòng) 201.4mm,…

Mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai. Từ đêm 16/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Tuy nhiên tình trạng mưa rào rải rác vẫn kéo dài đến khoảng ngày 19/5.

Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to ở Bắc Bộ - Ảnh 1.

Mưa suốt đêm qua khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập úng, giao thông ùn tắc trong sáng 15/9 (Ảnh: VTC News).

Do mưa lớn, hiện có hơn 250 xã, phường được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Nguy cơ cao đến rất cao tập trung ở phía Nam tỉnh Lào Cai, phía Nam tỉnh Phú Thọ và vùng núi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Lũ cũng có khả năng lên trên nhiều sông ở Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, gây nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông.

Cuối tháng 9, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới gây mưa dông

Tờ Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định, từ nay đến cuối tháng 9, Hà Nội vẫn còn xuất hiện một số ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 35-36 độ C và không kéo dài.

Vào khoảng cuối tháng 9, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, gây ra mưa rào và dông và trời chuyển mát.

Trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ại khu vực Trung Bộ hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động dân sinh và sản xuất.

Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp



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