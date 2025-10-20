Tin mới nhất về cơn bão số 12: Những tỉnh nào sẽ có mưa to đến rất to?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ và có xu hướng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 21/10, tâm bão ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Bắc Đông Bắc, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trong 48–72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm dần theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, sau đó suy yếu dần thành áp thấp.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–11, giật cấp 13; sóng biển cao 3–5 m, khu vực tâm bão 5–7 m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.

Vị trí và đường đi của bão số 12 (Ảnh: nchmf).

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, từ ngày 22–27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng mưa lớn diện rộng, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp.

Các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ lên mức báo động 3, có nơi vượt báo động 3.

Ngoài ra, tại Bắc Bộ, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Từ ngày 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.