Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Nhiều nơi mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/10, một bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến Đông Bắc Bộ. Từ ngày 20–22/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa khoảng 19–21°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tiền phong).

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi trong đêm 19/10; từ ngày 20/10 tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/10

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào vài nơi; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.