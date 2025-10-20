HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam nhân viên chăm sóc khách hàng Nguyễn Trung Hải

Duy Anh |

Nguyễn Trung Hải bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng.

Ngày 14/10 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Trung Hải (30 tuổi) trú thôn Ninh Quý 2, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Nguyễn Trung Hải là nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng cá nhân tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Bắt tạm giam nhân viên chăm sóc khách hàng Nguyễn Trung Hải- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Trung Hải (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Từ 1/12/2023 đến ngày 11/6/2025, Hải có tiếp cận một số khách hàng tới vay tiền đáo hạn ngân hàng, hai bên thỏa thuận khi khách hàng vay tiền thì lấy lãi suất là 0,2%/ngày, trong đó Hải được hưởng hoa hồng 0,1%/ngày. 

Thời gian đầu, Hải đã giới thiệu từ 4-5 khách hàng cho các nạn nhân, việc thanh toán sòng phẳng nhằm tạo lòng tin cho các nạn nhân. Tin tưởng Hải các nạn nhân đã chuyển số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 3/2025, do thua đánh bạc qua mạng nên Hải đã lấy số tiền trên đi trả nợ và tiếp tục đánh bạc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Tin mới vụ bắt tạm giam giám đốc Trần Thế Huy
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bộ công an

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

bắt tạm giam

chăm sóc khách hàng

Công an Khánh Hòa

Hay độc lạ

Nguyễn Trung Hải

bắt Nguyễn Trung Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại