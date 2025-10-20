Bắt tạm giam nhân viên chăm sóc khách hàng Nguyễn Trung Hải

Ngày 14/10 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Trung Hải (30 tuổi) trú thôn Ninh Quý 2, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Nguyễn Trung Hải là nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng cá nhân tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Đối tượng Nguyễn Trung Hải (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Từ 1/12/2023 đến ngày 11/6/2025, Hải có tiếp cận một số khách hàng tới vay tiền đáo hạn ngân hàng, hai bên thỏa thuận khi khách hàng vay tiền thì lấy lãi suất là 0,2%/ngày, trong đó Hải được hưởng hoa hồng 0,1%/ngày.

Thời gian đầu, Hải đã giới thiệu từ 4-5 khách hàng cho các nạn nhân, việc thanh toán sòng phẳng nhằm tạo lòng tin cho các nạn nhân. Tin tưởng Hải các nạn nhân đã chuyển số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 3/2025, do thua đánh bạc qua mạng nên Hải đã lấy số tiền trên đi trả nợ và tiếp tục đánh bạc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.