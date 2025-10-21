HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Nguyễn Hoàng Lệ Trinh

Duy Anh |

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Hoàng Lệ Trinh (44 tuổi) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn hơn 10 năm.

 Trước đó, vào năm 2004, Nguyễn Hoàng Lệ Trinh bị Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (cũ) khởi tố bị can về các hành vi "Trộm cắp tài sản", "Chứa mại dâm" và "Môi giới mại dâm" nhưng được cho tại ngoại do đang mang thai.

Bắt Nguyễn Hoàng Lệ Trinh- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Lệ Trinh đầu thú tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Đến ngày 17/6/2005, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang (cũ) tuyên phạt Trinh 8 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn, không chấp hành bản án nên Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) đã ra quyết định truy nã ngày 14/8/2012. 

Sau đó, ngày 14/9/2012, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) tiếp tục bắt giữ Trinh, thi hành án tại Trại giam Định Thành (Bộ Công an, An Giang). 

Trong quá trình chấp hành án, Trinh mang thai và được Tòa án nhân dân tỉnh An Giang cho tạm đình chỉ thi hành án để sinh con. Hết thời gian tạm đình chỉ, đối tượng tiếp tục bỏ trốn.

Ngày 12/6/2015, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoàng Lệ Trinh. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác vận động người thân, đến ngày 3/10/2025, sau hơn 10 năm lẩn trốn, Công an tỉnh Đồng Nai đã vận động và tiếp nhận đối tượng ra đầu thú, đưa đi thi hành án tại Trại giam Định Thành (An Giang).

