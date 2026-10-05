Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo mưa lớn trên 600mm ở miền Trung

Cơ quan khí tượng phát bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh đang tác động đến thời tiết nước ta, đồng thời cảnh báo đợt mưa lớn ở miền Trung, có nơi trên 600mm.

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều nay (5/10), không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị.

Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất sáng sớm nay phổ biến 20- 23°C. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 18-21°C, vùng núi cao 14-17°C. (Ảnh: Đào Đạt)

Chiều tối và đêm 5/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Huế. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc Bộ và Thanh Hóa lạnh về đêm và sáng, vùng núi cao có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 18-21°C, vùng núi cao 14-17°C. Trong đó, Hà Nội không mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Dự báo đợt mưa lớn ở miền Trung

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong hôm nay 5/10, Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h có nơi trên 150mm như các trạm Kỳ Khang (Hà Tĩnh) 182,6mm; Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 162,4mm…

Đêm nay và ngày mai 6/10, các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Huế trời mưa to và dông, lượng mưa dao động 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Miền Trung hứng đợt mưa lớn, có nơi trên 600mm. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, chiều tối và đêm 5/10, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm.

Đêm 6 và ngày 7/10, phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa to và dông, lượng mưa 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Đêm 7 và ngày 8/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to và dông, lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

“Tổng lượng mưa ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tính từ đêm 5/10 đến hết đêm 8/10 phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 400mm, trong đó, phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế 300-400mm, có nơi trên 600mm”, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin.

Đợt mưa lớn diện rộng ở những khu vực trên khả năng kéo dài đến khoảng 10-11/10.