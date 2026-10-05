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Tin không khí lạnh mới nhất: Nhiều khu vực có mưa to trong 5 ngày liên tiếp

Duy Anh
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Theo dự báo, mưa lớn tại Trung Bộ khả năng còn kéo dài đến ngày 10/10 do tác động của không khí lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (5/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất sáng sớm nay phổ biến từ 20-23 độ.

Chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP. Huế.

Do tác động của không khí lạnh, đêm mùng 5 và ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đêm mùng 6 và ngày 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đợt mưa lớn diện rộng ở những khu vực trên còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Tin không khí lạnh mới nhất: Nhiều tỉnh thành có mưa to đến rất to trong 2 ngày tới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Thanh Hóa).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày 6/10

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

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