Tin khẩn gửi ông Putin, Ukraine hạ sát Phó chỉ huy đặc nhiệm Akhmat - Nga ra đòn, Kiev sốc vì vũ khí chưa từng thấy

Ukraine hạ sát Phó chỉ huy đặc nhiệm Akhmat của Nga

Đài TST ngày 13/2 đưa tin, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại tỉnh Kharkov, khiến Phó chỉ huy một tiểu đoàn thuộc lực lượng đặc nhiệm Nga Akhmat, mang biệt danh "Grom", thiệt mạng.

Theo thông tin được công bố, cuộc tấn công diễn ra trong khu vực chiến sự thuộc chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO).

Ukraine hạ sát phó chỉ huy một tiểu đoàn đặc nhiệm Akhmat của Nga. Ảnh: TST

Đáng lưu ý, "Grom" là một sĩ quan dày dạn kinh nghiệm của lực lượng đặc nhiệm Nga. Trước đó, ông từng tham gia nhiều chiến dịch và trận đánh ác liệt, trong đó có các hoạt động tại Belogorovka (Lugansk), khu vực Kursk, cũng như tham gia ngăn chặn một mũi đột phá của lực lượng Ukraine tại vùng Belgorod.

Theo các nguồn tin chiến trường, Phó chỉ huy tiểu đoàn này là người đầu tiên cắm cờ tại Cherkasskoye Porechnoye, trong khuôn khổ chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk (Nga) trước đó.

Vụ việc tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng lớn của UAV trong các cuộc tấn công chính xác trên chiến trường, đặc biệt tại những khu vực giáp ranh trọng điểm như Kharkov.

Tin khẩn gửi tới ông Putin

Đáng lưu ý, bên cạnh việc Phó chỉ huy Nga thiệt mạng, binh sĩ tiền tuyến đã khẩn cấp gửi thông điệp trực tiếp tới Tổng thống Vladimir Putin, cảnh báo một mối nguy khác đang hiện hữu trên chiến trường.

Theo các nguồn tin từ tiền tuyến, trong ngày 12/2, hàng loạt binh sĩ Nga đã công khai bày tỏ lo ngại về nguy cơ đứt gãy liên lạc tác chiến, sau khi ứng dụng nhắn tin Telegram – công cụ phối hợp chủ yếu ở cấp chiến thuật – bị làm chậm tại Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Những cảnh báo này không chỉ được gửi tới cơ quan quản lý truyền thông Roskomnadzor mà còn trực tiếp tới Tổng thống Putin, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Trong nhiều năm qua, Telegram đã trở thành hạ tầng liên lạc không chính thức nhưng thiết yếu trên chiến trường, phục vụ trao đổi thông tin оператив, điều phối đơn vị, kết nối giữa các nhóm cơ động và thậm chí phối hợp liên ngành. Với các binh sĩ tiền tuyến, đây không phải công cụ tiện lợi, mà là "hệ thần kinh" của chỉ huy tác chiến.

Tình hình càng trở nên đáng lo khi việc làm chậm Telegram trùng thời điểm các đầu cuối Starlink "xám" bị ngắt, đúng lúc Lực lượng vũ trang Ukraine gia tăng hoạt động tại khu vực giáp ranh Zaporizhzhia – Dnipropetrovsk.

Theo đánh giá của các phóng viên chiến trường Nga, đây là đợt tiến công lớn nhất trong hơn một năm rưỡi, trong khi phía Nga lại xuất hiện gián đoạn liên lạc cục bộ.

Từ các chiến hào, những đoạn video và thông điệp khẩn bắt đầu được ghi lại. Binh sĩ nhấn mạnh rằng việc xây dựng hệ thống phối hợp tác chiến đã mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, và nay có nguy cơ bị phá vỡ chỉ trong thời gian ngắn.

Một quân nhân thuộc nhóm "Albatros", chuyên đối phó UAV đối phương, cảnh báo việc làm chậm hoặc chặn Telegram sẽ làm giảm nghiêm trọng hiệu quả chống drone – yếu tố then chốt trong bối cảnh Ukraine ngày càng đẩy mạnh chiến tranh UAV.

Một ví dụ điển hình được binh sĩ biệt danh "Bruce" nêu ra cho thấy rủi ro thực tế: trong một phi vụ bay đêm, phi công drone phát hiện một nhóm bộ binh ở "vùng xám".

Qua ảnh nhiệt không thể xác định là quân ta hay đối phương. Nhờ Telegram, chỉ huy nhanh chóng liên lạc với đơn vị bên cạnh và xác nhận đó là quân ta. Nếu không có kênh phối hợp này, đòn đánh nhầm vào đồng đội hoàn toàn có thể xảy ra.

Các thống đốc vùng biên giới cũng lên tiếng. Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết Telegram hiện là kênh truyền tải thông tin khẩn cấp chủ yếu tới người dân trong bối cảnh tình hình an ninh biến động nhanh. Các tình nguyện viên quân sự lưu ý, nền tảng này còn được sử dụng để liên lạc với tình nguyện viên ở nước ngoài, điều phối viện trợ và đối phó thông tin.

Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định liên lạc tiền tuyến không thể phụ thuộc vào các ứng dụng nhắn tin dân sự. Tuy nhiên, từ thực địa, một lập luận khác được đưa ra: nếu một công cụ then chốt bị tước bỏ, cần có giải pháp thay thế tương đương, điều mà đến nay vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Trong bối cảnh tình hình chiến trường xuất hiện nhiều diễn biến rối ren và khó lường, Nga bất ngờ giáng một đòn tấn công được đánh giá là "mạnh chưa từng có kể từ đầu năm nay", khiến ba thành phố lớn của Ukraine rơi vào tình trạng tê liệt chỉ trong một đêm.

Xuất hiện dấu hiệu về việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Ảnh: news.virginia.edu

Nga ra đòn, Kiev sốc vì vũ khí chưa từng thấy

Trong bối cảnh tình hình chiến trường xuất hiện nhiều diễn biến rối ren và khó lường, Nga bất ngờ giáng một đòn tấn công được đánh giá là "mạnh chưa từng có kể từ đầu năm nay", khiến 3 thành phố lớn của Ukraine rơi vào tình trạng tê liệt chỉ trong 1 đêm.

Cụ thể, đêm 12/2 (theo giờ địa phương),lLực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn, kết hợp tên lửa và UAV, nhằm vào hạ tầng năng lượng, quân sự và giao thông chiến lược của Ukraine. Trọng tâm các đòn đánh tập trung vào Kiev, Dnipropetrovsk và Odesa — 3 đô thị giữ vai trò then chốt về chính trị, công nghiệp và hậu cần.

Phóng viên chiến trường Sergey Kolyasnikov cho biết, các mục tiêu tại Kiev và Dnipropetrovsk trước hết bị tấn công bằng tên lửa, sau đó tiếp tục hứng chịu các đợt UAV Geran. Nhiều vụ nổ và hỏa hoạn được ghi nhận trong đêm, kéo theo tình trạng mất điện trên diện rộng.

Tại Kiev, người dân địa phương cho biết, có thể quan sát thấy nhiều đám cháy lớn, trong đó có các cơ sở năng lượng trọng yếu như nhà máy nhiệt điện TPP-4 và TPP-5.

Các kênh quân sự Nga nhận định, những phần còn lại của hệ thống điện tiếp tục bị đánh trong đêm và rạng sáng, khiến thủ đô Ukraine đối mặt với gián đoạn điện, sưởi ấm và nước sinh hoạt.

Hình ảnh quầng sáng đang tạo cú sốc tâm lý cho Ukraine. Ảnh: TST

Tại Dnipropetrovsk, cư dân báo cáo cháy nổ đồng loạt tại nhiều địa điểm, gần như toàn bộ thành phố rơi vào tình trạng mất điện. Một số khu vực chỉ được khôi phục điện cục bộ trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý nhất là tình hình tại Odesa. Theo các nguồn tin thân Nga, các đòn đánh tại thành phố cảng này không chỉ nhắm vào hạ tầng năng lượng mà còn trúng các mục tiêu được cho là liên quan tới lính đánh thuê nước ngoài.

Xe cứu thương và trực thăng y tế hoạt động với mật độ cao, trong khi phần lớn thành phố chìm trong bóng tối.

Người dân Odesa đồng loạt phản ánh về một quầng sáng mạnh, bất thường trên bầu trời, được mô tả là "ánh sáng như hạt nhân".

Hiện tượng này nhanh chóng làm dấy lên đồn đoán về khả năng Nga sử dụng một loại vũ khí chưa từng thấy, có khả năng là vũ khí hạt nhân, và đang tạo ra cú sốc tâm lý lớn tại một trong những thành phố chiến lược quan trọng nhất của Ukraine.