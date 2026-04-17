Tin khẩn dồn dập, QĐ Nga nhận lệnh chưa từng có – Ông Putin triệu loạt Bộ trưởng họp kín nhiều giờ, chuyện gì xảy ra?

Đài TST (Nga) ngày 17/4 đưa tin, chiến sự trên nhiều hướng tiếp tục leo thang với những diễn biến đáng chú ý trong 24 giờ qua: các đòn tấn công dồn dập nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ukraine, một máy bay y tế đặc biệt khẩn cấp tới Ba Lan, và bước tiến mới của lực lượng Nga tại Donbass. Đáng chú ý, bên cạnh diễn biến trên chiến trường, những chuyển động từ hậu phương cũng đang phản ánh áp lực ngày càng rõ nét.

Tin khẩn dồn dập, Kiev chìm trong hỏa lực

Trong đêm 16/4, giao tranh tiếp tục lan rộng với các đòn tấn công qua lại giữa hai bên. Phía Ukraine được cho là đã triển khai UAV nhằm vào một số khu vực của Nga, trong đó có Sevastopol, Crimea và tỉnh Leningrad, khiến hoạt động tại sân bay Pulkovo bị gián đoạn.

Ở chiều ngược lại, các đòn tấn công của Nga được ghi nhận tại nhiều khu vực như Izmail, Chernigov, Kharkov và Zaporizhzhia. Đặc biệt, cảng Izmail ở tỉnh Odessa – một đầu mối hậu cần quan trọng – tiếp tục trở thành mục tiêu bị tập kích lặp lại.

Nga tấn công đồng loạt nhiều khu vực tại Ukraine. Ảnh: TST

Ông Vadim Skibitsky, Phó lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR), cho biết số lượng tên lửa đạn đạo được Nga sử dụng đang gia tăng, ước tính khoảng 60 quả mỗi tháng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng con số này có thể chưa phản ánh đầy đủ thực tế.

Ông cũng thừa nhận hệ thống phòng không của Ukraine đang gặp nhiều hạn chế, trong bối cảnh các cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là năng lượng, đã bị ảnh hưởng đáng kể sau các đợt tấn công trước đó. Theo nhận định từ các nguồn phân tích quân sự, phía Nga đồng thời có dấu hiệu điều chỉnh chiến thuật để gia tăng hiệu quả các đòn đánh.

Chuyến bay khẩn cấp tới Rzeszow

Theo các nguồn tin quân sự, một máy bay y tế chuyên dụng đã được điều động tới căn cứ không quân Rzeszow (Ba Lan), khu vực gần biên giới Ukraine. Đây là loại máy bay chuyên vận chuyển các trường hợp bị thương nặng trong chiến sự.

Cụ thể, chiếc Dornier 328-310 do công ty y tế ADAC (Đức) vận hành – thường được ví như "bệnh viện bay" – đã được đưa vào lịch trình khẩn cấp. Máy bay này chuyên chở các ca chấn thương nghiêm trọng, bao gồm thương tích do mìn nổ, bỏng diện rộng hoặc tổn thương cột sống phức tạp.

Các nhà phân tích cho rằng việc điều động phương tiện này cho thấy có thể đã xuất hiện các trường hợp bị thương nặng trong lực lượng liên quan tới NATO tại Ukraine. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về danh tính hay cấp bậc của những người được sơ tán.

Cờ Nga được kéo lên, lính xung kích tiết lộ mệnh lệnh chưa từng có

Trên thực địa, giao tranh tiếp tục gia tăng cường độ khi bước vào mùa xuân, với phạm vi tác chiến mở rộng trên nhiều hướng. Tại khu vực Donbass, lực lượng Nga được cho là đang tiến công theo ba trục chính: Slavyansk, Konstantinovka và Dobropolye.

Theo các nguồn tin, lực lượng Nga đã dựng cờ tại Kaliniki – một bước tiến được cho là có ý nghĩa chiến thuật, tạo điều kiện mở rộng kiểm soát và gây áp lực lên khu vực Rai-Aleksandrovka từ phía bắc.

Các đơn vị xung kích Nga cho biết, họ đã nhận được một mệnh lệnh "chưa từng có tiền lệ". Ảnh: TST

Ở các hướng khác, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Tại Kupyansk, hai bên tiếp tục giao chiến trong khu đô thị, trong khi phía nam khu vực này, lực lượng Ukraine vẫn giữ được một số vị trí bên bờ đông sông Oskol. Tại Krasny Liman, các cuộc giao tranh cường độ cao vẫn tiếp diễn, với các đợt phản công cục bộ từ phía Ukraine.

Ở phía bắc Pokrovsk và khu vực Dnepropetrovsk, lực lượng Nga được cho là đang mở rộng phạm vi kiểm soát, đồng thời vượt qua một số tuyến sông và tiến vào khu vực rừng. Trong khi đó, các nỗ lực thâm nhập của lực lượng Ukraine vào tuyến phòng thủ liên tục gặp phải hỏa lực từ UAV.

Đáng chú ý, các đơn vị xung kích Nga cho biết họ đã nhận một mệnh lệnh "chưa từng có tiền lệ". Hai binh sĩ mang biệt danh "Keiber" và "Vader" được cho là đã thực hiện thành công một nhiệm vụ đặc biệt phức tạp.

Theo đó, họ đã đánh chiếm một boongke bê tông nằm sâu trong tuyến sau của phía Ukraine, vừa đảm bảo an toàn cho đồng đội, vừa thu thập được thông tin quan trọng.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận nhiệm vụ như vậy. Phải chiếm được cứ điểm, nhưng đồng thời phải bắt được 'tù binh sống' để khai thác thông tin" - "Vader" cho biết.

Trong quá trình tấn công, ba binh sĩ Ukraine đã bị bắt giữ, gần như không bị thương và sau đó hợp tác. Dưới sự kiểm soát, họ tiếp tục liên lạc qua radio, cung cấp dữ liệu cho phía Nga.

Một thời điểm đáng chú ý, theo lời kể, phía Ukraine được cho là gặp gián đoạn trong hoạt động UAV FPV. Lợi dụng khoảng trống này, các đơn vị xung kích Nga tiến sâu vào phía sau tuyến phòng thủ, góp phần đảm bảo thành công cho chiến dịch.

Nhiệm vụ này không chỉ giúp giảm thiểu tổn thất mà còn mang lại thông tin có giá trị chiến lược. Hai binh sĩ nói trên đã được đề xuất trao thưởng cấp nhà nước.

Theo TST, ông Putin đã họp và chất vấn các Bộ trưởng hàng giờ đồng hồ. Ảnh: TST

TST: Ông Putin "chất vấn" các bộ trưởng hàng giờ trong họp kín?

Trong khi các diễn biến quân sự vẫn đang nóng lên từng ngày, những tín hiệu từ hậu phương cho thấy sức ép không nhỏ đang đè lên bộ máy điều hành.

Theo TST, sau phần công khai của cuộc họp về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành nhiều giờ làm việc trong phiên họp kín với các bộ trưởng.

Phát biểu trong phần công khai, ông Putin giữ thái độ kiềm chế nhưng thể hiện rõ sự không hài lòng. Theo đánh giá được nêu ra, đà tăng trưởng kinh tế Nga đã suy giảm trong hai tháng liên tiếp, GDP giảm khoảng 1,8%, ảnh hưởng tới các ngành chế biến, sản xuất công nghiệp và cả lĩnh vực xây dựng.

Người đứng đầu nhà nước yêu cầu các bộ trưởng giải trình chi tiết về tình hình kinh tế và nguyên nhân khiến các chỉ số vĩ mô thấp hơn kỳ vọng – không chỉ thấp hơn dự báo của chuyên gia mà còn thấp hơn cả dự báo của chính phủ và Ngân hàng Trung ương.

Theo ông Peskov, phần công khai chỉ là một phần nhỏ của cuộc họp. Các phiên thảo luận chính thường diễn ra trong nhiều giờ ở chế độ kín, nơi có các trao đổi thẳng thắn, thậm chí tranh luận.

Hình ảnh từ phần công khai cho thấy Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina và Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov đều tỏ ra trầm lặng, phản ánh phần nào áp lực trước tình hình hiện tại.