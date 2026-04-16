703 tên lửa và UAV xuất kích, Kiev, Odesa nổ liên hoàn – Ông Putin bất ngờ báo tin xấu, toàn chính phủ Nga hành động khẩn

Đài TST (Nga) ngày 16/4 đưa tin, Nga đã tiến hành một đòn tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào hàng loạt mục tiêu tại Ukraine, với cường độ được đánh giá là thuộc hàng lớn nhất trong nhiều tuần gần đây. Odessa, Kiev, Kharkov cùng nhiều khu vực khác được cho là đã hứng chịu hỏa lực dồn dập trong hai đêm liên tiếp.

Thực tế, các đòn tấn công quy mô lớn vốn đã diễn ra thường xuyên. Nhưng hai đêm gần đây đặc biệt đáng chú ý. Nhất là khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: phía Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề. Rất nặng nề. Odessa, Kiev, Kharkov và nhiều nơi khác chìm trong hỏa lực, hàng loạt vụ nổ được ghi nhận.

Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin chính thức

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, đòn tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở của tổ hợp công nghiệp – quốc phòng Ukraine, bao gồm những cơ sở tham gia sản xuất tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công của Nga đã khiến Ukraine thiệt hại nặng.

Các lực lượng Nga tiến hành đòn đánh này nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà phía Nga gọi là nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ của họ. Và phản ứng được mô tả như sau:

"Một đòn tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa từ mặt đất, trên không và trên biển, cùng với UAV tấn công, đã được triển khai nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng sản xuất tên lửa hành trình, UAV tầm trung và tầm xa, cũng như các cơ sở năng lượng – nhiên liệu phục vụ cho nhu cầu của lực lượng Ukraine".

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng tất cả các mục tiêu đề ra đều đã bị đánh trúng.

Chi tiết đòn tấn công

Theo tổng hợp của nhóm chuyên gia quân sự do ông Vladislav Shurygin dẫn đầu, đây là một trong những đợt tấn công kết hợp lớn nhất trong nhiều tuần gần đây.

Đòn tấn công diễn ra thành hai làn sóng, từ tối 15/4 đến sáng 16/4, với sự tham gia của tổng cộng 703 tên lửa và UAV. Thành phần ước tính gồm:

19 tên lửa đạn đạo Iskander-M / S-400 20 tên lửa hành trình Kh-101 (phóng từ Tu-95MS) 5 tên lửa hành trình Iskander-K 659 UAV (Geran-2, Shahed, Gerbera, Italmas)

Các mục tiêu bị tấn công:

Odessa: trúng trực tiếp cảng biển (~22 UAV Geran), cháy lớn kéo dài nhiều giờ, hệ thống phòng không không phản ứng hiệu quả

Nikolaev: hạ tầng cảng

Dnipro: cơ sở hạ tầng lớn bị tấn công, xảy ra hỏa hoạn (UAV + Iskander)

Kharkov: nhà máy “Promenergo”, các kho chứa

Merefa: kho hậu cần

Ga Dolinskaya (tỉnh Kirovograd): bị tên lửa Kh-101 đánh trúng, ảnh hưởng logistics đường sắt

Bila Tserkva: trung tâm hậu cần

Zaporizhzhia: 5 đòn đánh bằng tên lửa

Kiev: 4 quận bị tấn công

Theo đánh giá của nhóm chuyên gia, các cảng Odessa và Nikolaev là mục tiêu ưu tiên, nhằm làm gián đoạn việc trung chuyển hàng hóa từ phương Tây và gây khó khăn cho hệ thống hậu cần.

Đặc biệt, ga đường sắt Dolinskaya – một nút giao quan trọng – được xem là "điểm nghẽn" trong tuyến tiếp tế cho khu vực phía Nam, đã bị đánh trúng.

Một điểm đáng chú ý là cảng Odessa bị tấn công mà gần như không gặp phản ứng hiệu quả từ phòng không – có thể do hệ thống bị quá tải hoặc thiếu phương tiện trực chiến.

Tình tiết đáng chú ý khác

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách các cơ sở sản xuất vũ khí tại châu Âu có liên quan đến việc cung cấp cho Ukraine, thậm chí kèm theo địa chỉ cụ thể.

Giới chuyên gia có ý kiến trái chiều:

Một số cho rằng không nên công bố, mà nên tấn công trực tiếp

Số khác cho rằng việc công bố trước là một dạng cảnh báo

Dù quan điểm khác nhau, điểm chung là các động thái này được cho là sẽ khiến các bên liên quan, đặc biệt tại châu Âu, không thể bỏ qua.

Phía Nga cho rằng mục tiêu cuối cùng vẫn là giành chiến thắng, và cuộc xung đột quy mô lớn hiện nay là điều mà Ukraine đã khơi mào.

Ông Putin báo tin xấu, toàn chính phủ Nga hành động khẩn

Trong khi các đòn tấn công quy mô lớn vẫn được duy trì với cường độ cao trên chiến trường, những tác động phía sau cũng bắt đầu lộ rõ, đặc biệt là trên phương diện kinh tế.

Tại cuộc họp với chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận tình hình kinh tế hiện tại xấu hơn so với dự báo của Bộ Kinh tế và Ngân hàng Trung ương. Theo ông, trong hai tháng liên tiếp, đà tăng trưởng đã suy giảm.

GDP trong giai đoạn tháng 1–2 giảm 1,8%. Các lĩnh vực chế biến, sản xuất công nghiệp và xây dựng đều ghi nhận mức suy giảm. Dù có yếu tố mùa vụ, nhưng ông Putin nhấn mạnh đây không phải nguyên nhân duy nhất.

"Hoạt động kinh doanh và đầu tư trong nước suy giảm mạnh hơn dự kiến" - ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống yêu cầu toàn chính phủ Nga khẩn cấp triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và nhà sản xuất nhằm chặn đà suy giảm và phục hồi tăng trưởng. Một trong những hướng đi trọng tâm là phát triển các ngành công nghệ cao, nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng lớn.

Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp, khoảng 2,1%.

Tuy nhiên, phía dưới các chỉ số vĩ mô, áp lực trong đời sống người dân đang gia tăng. Theo các báo cáo trước đó, tới 65% hộ gia đình tại Nga không có tích lũy dự phòng và phải sống phụ thuộc vào thu nhập hàng tháng.

Nhà kinh tế học Sergey Kikevich nhận định tình trạng này đang xấu đi, khi tỷ lệ hộ không có tiết kiệm đã tăng mạnh so với trước.

Theo đánh giá được đăng tải trên KP.RU, phát biểu của ông Putin không chỉ nhằm vào nội bộ chính phủ mà còn gửi thông điệp tới người dân rằng chính quyền đã nhận diện rõ vấn đề. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức ép từ bên ngoài gia tăng, các bước đi tiếp theo nhiều khả năng sẽ không được công bố công khai.