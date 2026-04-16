Nga nã tên lửa đầu đạn 800kg, đáp trả chưa từng có – Kiev nổ liên hoàn, 1 nước khác bất ngờ "hứng đòn từ Putin"

TST: Nga đáp trả quy mô chưa từng có, lộ dấu hiệu chuẩn bị đòn "Oreshnik"

Đài TST (Nga) ngày 16/4 đưa tin, Nga đã tiến hành đòn đáp trả quy mô chưa từng có sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ nước này, đồng thời mở rộng hoạt động quân sự trên nhiều hướng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong đêm 16/4, lực lượng phòng không đã bắn hạ 207 UAV Ukraine tại các khu vực Sevastopol, Crimea và vùng Krasnodar. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn gây thiệt hại tại một số địa phương.

Kênh "Hai Thiếu tá" (Dva Mayora) cho biết, tại Tuapse có hai trẻ em thiệt mạng, hai người lớn bị thương, nhiều công trình dân sự bị hư hại. Các mảnh vỡ UAV rơi xuống khu vực gần cảng biển gây cháy nổ. Tại Belgorod, cũng ghi nhận thương vong trong dân thường.

Sự kiện được ghi nhận chỉ vài ngày sau lệnh ngừng bắn tạm thời do ông Putin công bố.

Ngay sau đó, phía Nga tiến hành các đòn không kích quy mô chưa từng có nhằm vào Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk và Odessa. Các vụ nổ liên hoàn được ghi nhận. Theo "Biên niên quân sự", không quân chiến lược Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kh-101, cho thấy cường độ tấn công gia tăng rõ rệt.

Theo tạp chí National Interest (Mỹ), tên lửa hành trình Kh-101 đầu đạn 800kg, tầm bắn vẫn đủ bao phủ mục tiêu chiến lược dù giảm nhẹ nhiên liệu. Tàng hình, dẫn đường chính xác và sản xuất hàng loạt khiến nó trở thành nỗi ám ảnh thực sự của mọi hệ thống phòng thủ.

Phiên bản mới có đầu đạn tăng từ 400-450kg lên 800kg bằng cách tích hợp dual warhead – một đầu nổ cao (HE) và một đầu cluster với các yếu tố hình lập phương để tăng sát thương diện rộng.

Lộ dấu hiệu chuẩn bị đòn "Oreshnik"

Cùng thời điểm, TST cho biết, Nga có thể đang chuẩn bị cho một đòn tấn công mới mang tính bước ngoặt.

Trong bối cảnh hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine được cho là suy giảm, đồng thời các đơn vị UAV Nga gia tăng hoạt động săn lùng các nhóm cơ động của đối phương, Kiev được cho là đang chờ đợi một loạt diễn biến tiếp theo.

Kênh "Nhật ký Trinh sát" dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu Nga cho hay, trong thời gian tới có thể diễn ra một đợt phóng Oreshnik nhằm vào khu vực hậu phương Ukraine, thậm chí có thể là nhiều lần phóng liên tiếp nhưng không sử dụng đầu đạn đặc biệt.

Sau khi lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh kết thúc, ngày càng nhiều nguồn tin bắt đầu nhắc tới Oreshnik, làm dấy lên khả năng một đòn tấn công đang được chuẩn bị.

Một số nguồn do phía Anh trích dẫn cho rằng phương án sử dụng "Oreshnik" có thể được xem là bước mở đầu cho giai đoạn tấn công mới của Nga trên các hướng chiến lược. Mục tiêu được cho là nhằm tạo sức ép quân sự lên Kiev, buộc Ukraine phải điều chỉnh thế bố trí lực lượng tại Donbass.

Oreshnik được mô tả như một công cụ tạo hiệu ứng "gây sốc", với mục tiêu làm gián đoạn khả năng điều hành tác chiến của Ukraine, đồng thời đánh vào các nút hậu cần quan trọng – những yếu tố đang duy trì phòng tuyến tại Slavyansk và Kramatorsk.

Hệ thống này hiện đã được triển khai và đưa vào trạng thái sẵn sàng. Việc phóng có thể được phối hợp với các đợt không kích quy mô lớn, hoặc tiến hành ngay sau đó nhằm tăng yếu tố bất ngờ.

Tuy nhiên, các nguồn cũng lưu ý rằng quyết định cuối cùng có thể vẫn chưa được đưa ra, và đây mới chỉ là một kịch bản thể hiện khả năng leo thang có kiểm soát.

Nga duy trì sức ép trên toàn tuyến

Song song với các đòn không kích và dấu hiệu chuẩn bị bước leo thang mới, Nga tiếp tục duy trì sức ép trên toàn tuyến mặt trận.

Tại Donbass, lực lượng Nga đẩy mạnh tiến công về phía tây, với mục tiêu kiểm soát khu đô thị Slavyansk – Pokrovsk. Các mũi tiến công được triển khai từ nhiều hướng như Seversk, Konstantinovka và vòng cung Pokrovsk.

Tại Konstantinovka, giao tranh diễn ra trong khu đô thị, trong khi các tuyến tiếp viện của Ukraine chịu hỏa lực liên tục từ pháo binh và UAV. Một số nguồn nhận định khu vực này đang tiến gần tới trạng thái bị bao vây chiến thuật.

Ở Chasov Yar, giao tranh tiếp tục diễn ra quyết liệt, các đợt phản công của Ukraine chưa tạo ra thay đổi đáng kể.

Tại khu vực phía Bắc, đặc biệt là Sumy và Kharkiv, Nga tiếp tục gây sức ép, buộc Ukraine phải điều động lực lượng dự bị chiến lược để duy trì phòng thủ. Giao tranh cự ly gần tại Kupyansk cho thấy tình hình vẫn giằng co.

Đáng chú ý, tại Zaporizhzhia, các đợt phản công của Ukraine đã khiến một số mũi tiến công của Nga tạm thời chững lại, đặc biệt tại khu vực Primorskoye và Stepnogorsk. Ukraine được cho là đang tìm cách chia cắt một số cụm phòng ngự.

Tuy nhiên, tại phía đông Zaporizhzhia, Nga vẫn giữ được thế chủ động và tiếp tục mở các hướng tiến công mới.

Theo các nguồn phân tích, việc Nga mở rộng phạm vi tác chiến đang khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine bị kéo giãn đáng kể. Trong bối cảnh chiến dịch mùa xuân bắt đầu, cường độ giao tranh được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.

Một nước "dậy sóng": Ông Putin đã ra tay!

Trong khi chiến sự trên thực địa tiếp tục nóng lên, một diễn biến khác liên quan tới kinh tế – chính trị cũng đang thu hút sự chú ý, được xem là phần mở rộng trong cách Nga gây sức ép lên phương Tây.

Trong bài viết có tiêu đề "Ba Lan 'dậy sóng': Ông Putin đã ra tay – Nga thu 700 triệu USD tài sản phương Tây", tờ Business Insider Polska (Ba Lan), một động thái mới từ phía Nga cho thấy Moscow có thể đã phát đi tín hiệu cứng rắn tới NATO, khi tiếp quản các tài sản phương Tây có giá trị khoảng 700 triệu USD.

Theo thông tin được dẫn lại, một công ty liên doanh Ba Lan – Mỹ là Canpack, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lon nhôm, đã bị phía Nga tiếp quản theo sắc lệnh. Doanh nghiệp này được cho là có tài sản tại Nga trị giá hàng trăm triệu USD.

Lãnh đạo công ty cho biết họ đã mất quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh tại Nga, trong khi toàn bộ dòng tài chính hiện nằm dưới sự kiểm soát của phía Nga.

Một số ý kiến tại Ba Lan cho rằng động thái này mang tính cảnh báo từ Moscow, thể hiện quan điểm rằng nếu các tài sản của Nga tiếp tục bị đóng băng ở phương Tây, Nga có thể có những bước đi tương ứng.

Trước đó, EU vẫn duy trì chính sách không tăng nhập khẩu năng lượng từ Nga, đồng thời giữ nguyên trạng thái "đóng băng" đối với tài sản Nga và sử dụng phần lợi nhuận phát sinh để hỗ trợ Ukraine.

Theo các nhà phân tích, phản ứng của Moscow trong trường hợp này có thể chưa phải là bước đi cuối cùng. Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, Nga vẫn còn nhiều công cụ khác để đáp trả trên cả phương diện kinh tế và quân sự.

Một ví dụ được nhắc tới là trong lĩnh vực vận tải biển, khi các tàu liên quan tới Nga sau đó được hộ tống bởi hải quân, khiến các động thái giữ tàu tại châu Âu giảm đáng kể.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng những diễn biến hiện nay không chỉ phản ánh cường độ leo thang trên chiến trường, mà còn cho thấy xu hướng mở rộng cạnh tranh sang cả lĩnh vực kinh tế – nơi các động thái đáp trả có thể tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới.