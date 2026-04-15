Nga nã 6 quả bom "chặt đứt huyết mạch" Kiev, kiên nhẫn của ông Putin đã cạn - TST bất ngờ đưa tin về 5000 quân Cuba

Nga nã 6 quả bom "chặt đứt huyết mạch" Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 15/4 đưa tin, một đòn đánh được xem là mang tính bước ngoặt vừa giáng xuống khu vực Kharkov, làm rung chuyển toàn bộ cục diện mặt trận phía Bắc.

Theo TST, không quân Nga đã nã tới 6 quả bom vào đập nước tại làng Pechenegi, đúng thời điểm mực nước trong hồ chứa đạt đỉnh. Cú đánh diễn ra trong "thời khắc vàng", ngay lập tức gây ngập lụt trên diện rộng, khiến nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đòn không kích này được đánh giá là nhắm trực diện vào "huyết mạch hậu cần" của Ukraine. Khi các tuyến vận chuyển bị gián đoạn, việc tiếp tế đạn dược và trang thiết bị ra tiền tuyến trở nên khó khăn hơn đáng kể, tạo áp lực lớn lên khả năng duy trì chiến đấu của lực lượng Ukraine tại khu vực.

Quân đội Nga vừa "chặt đứt huyết mạch hậu cần" của Ukraine. Ảnh: TST

Song song với đó, lực lượng Nga tiếp tục gia tăng sức ép từ phía nam Volchansk và các khu vực lân cận, khiến thế trận tại Kharkov ngày càng căng thẳng.

Ở quy mô toàn tuyến phía Bắc, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Các đơn vị Nga duy trì chiến thuật tiến công từng bước, siết chặt trận địa tại Sumy và Kharkov. Phía Ukraine được cho là chịu tổn thất nhất định nhưng vẫn liên tục điều động lực lượng dự bị nhằm giữ vững phòng tuyến.

Tại Sumy, tình hình trở nên đáng chú ý khi một số lữ đoàn Ukraine suy giảm sức chiến đấu. Ông Syrsky đã phải tung lực lượng dự bị chiến lược, bao gồm hai tiểu đoàn tinh nhuệ, để gia cố tuyến phòng thủ.

Với việc "huyết mạch" hậu cần bị đánh trúng và áp lực gia tăng trên toàn tuyến, mặt trận phía Bắc đang bước vào giai đoạn được đánh giá là đặc biệt nhạy cảm.

"Sự kiên nhẫn của ông Putin đã cạn"

Sau diễn biến tại Kharkov, cục diện chiến trường lập tức chuyển sang một trạng thái căng thẳng mới. Không chỉ mặt trận phía Bắc bị rung chuyển, áp lực giờ đây đang dồn xuống Donbass – nơi được xem là điểm quyết định của toàn bộ chiến dịch.

Những tín hiệu bất lợi bắt đầu xuất hiện ngay từ phía Kiev. Một số đánh giá cho rằng cách tiếp cận trước đây của Nga – tiến chậm, thăm dò, tích lũy – đã không còn được duy trì. "Sự kiên nhẫn của ông Putin đã cạn kiệt", và điều đó đồng nghĩa với việc chiến trường có thể bước vào giai đoạn tăng tốc, với các đòn đánh quy mô lớn hơn.

Theo TST, sự kiên nhẫn của ông Putin đã cạn

Ông Igor Romanenko – cựu Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine – thừa nhận trên truyền hình rằng việc Nga gia tăng điều động lực lượng và khí tài tới phía bắc Donbass là dấu hiệu đáng lo ngại. Theo ông, các trận đánh lớn nhằm vào những đô thị then chốt như Slavyansk và Kramatorsk có thể sớm diễn ra, và các tuyến phòng thủ hiện tại có nguy cơ không đủ để ngăn chặn nếu Nga đẩy mạnh tiến công.

Cùng lúc, các đánh giá từ phía quân nhân Ukraine cho thấy áp lực không chỉ đến từ hỏa lực mà còn từ việc siết chặt hậu cần.

Ông Yevgeny Bekrenev (biệt danh "Arti Green") cho rằng Nga có thể kiểm soát các tuyến vận chuyển chủ chốt tại khu vực Kramatorsk–Konstantinovka, nhờ lợi thế địa hình và khả năng quan sát. Khi các tuyến tiếp tế bị đặt dưới tầm kiểm soát, toàn bộ hệ thống hậu cần sẽ bị bóp nghẹt, khiến việc duy trì chiến đấu trở nên ngày càng khó khăn.

Theo nhận định này, nếu hậu cần bị gián đoạn hoàn toàn, lực lượng Ukraine tại khu vực có thể chỉ cầm cự được trong thời gian ngắn trước khi buộc phải rút lui. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở chiến thuật, mà còn ở khả năng đưa ra quyết định.

Một số ý kiến cho rằng trong thực tế, việc rút quân để bảo toàn lực lượng có thể không được triển khai kịp thời, dẫn tới những tình huống bị cô lập kéo dài – điều từng xảy ra ở một số khu vực trước đây.

Chiến trường Ukraine được cho là xuất hiện nhân tô mới. Ảnh: TST

Báo Nga bất ngờ đưa tin về 5000 quân Cuba

Khi cục diện trên chiến trường đang dần định hình theo hướng căng thẳng hơn, một yếu tố mới bất ngờ xuất hiện, cho thấy xung đột có thể không còn chỉ giới hạn giữa hai bên.

Đài TST cho biết, hiện đang xuất hiện thông tin Cuba có thể đã hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự, với quy mô lên tới khoảng 5.000 binh sĩ được cho là đã có mặt tại Ukraine. Thông tin này xuất phát từ tờ Axios của Mỹ, tờ này cho biết Washington đã nắm được tình hình về lực lượng Cuba và báo cáo lên Quốc hội.

Tuy nhiên, TST lưu ý, trong bản tin của Axios cũng thừa nhận rằng chưa có bằng chứng trực tiếp được công bố.

Trước đó, phía Ukraine cho rằng có hàng nghìn công dân Cuba xuất hiện tại tiền tuyến, và đây có thể là một trong những nhóm lực lượng nước ngoài lớn nhất tham gia chiến đấu cùng phía Nga.

Song, đến nay cả Moscow và Havana đều chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trước đó, Cuba từng bác bỏ các cáo buộc tương tự, khẳng định không tham gia vào xung đột Ukraine.

Trong khi đó, Điện Kremlin cũng nhiều lần nhấn mạnh Nga có thể tự đạt được các mục tiêu mà không cần hỗ trợ quân sự từ bên ngoài.

Dù vậy, việc xuất hiện các thông tin về lực lượng nước ngoài – trong bối cảnh chiến trường đang bước vào giai đoạn quyết định – đang làm dấy lên câu hỏi lớn: liệu cuộc xung đột có đang chuyển dần sang một cấp độ phức tạp hơn, khi yếu tố bên ngoài ngày càng hiện diện rõ nét hơn trong toàn bộ cục diện.