TST: Đúng 23h50, cả trăm UAV lao về lãnh thổ Nga - Đòn trả đũa khốc liệt từ ông Belousov, chưa từng có tiền lệ!

Lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh do Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố từ 16h ngày 11/4 đã chính thức hết hiệu lực vào nửa đêm 13/4.

Dù Kiev công khai ủng hộ sáng kiến này và đề nghị kéo dài, các diễn biến trên thực địa cho thấy căng thẳng không hề hạ nhiệt. Ngay trước thời điểm kết thúc, những dấu hiệu leo thang đã xuất hiện, mở ra một giai đoạn giao tranh mới với cường độ cao hơn.

Đúng 23h50, cả trăm UAV lao về phía lãnh thổ Nga

Theo các kênh giám sát quân sự, vào khoảng 23h50 ngày 12/4 – khi lệnh ngừng bắn vẫn chưa hết hiệu lực – phía Ukraine đã triển khai một đợt phóng quy mô lớn UAV phản lực tầm xa hướng về tỉnh Belgorod.

Nguồn tin của TST cho biết quy mô đợt tấn công có thể lên tới khoảng 100 UAV, trong khi hệ thống phòng không Nga đã phải hoạt động liên tục để đánh chặn.

Giao tranh giữa Nga-Ukraine tiếp diễn trở lại sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Ảnh: TST

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc rằng, trong thời gian áp dụng lệnh ngừng bắn, phía Ukraine đã vi phạm 1.971 lần, bao gồm các hoạt động nổ súng và tấn công. Nếu tính tổng thể, con số vi phạm lên tới 6.558 lần, trong đó có 694 đợt pháo kích bằng pháo binh, hệ thống rocket phóng loạt và xe tăng, cùng 5.844 cuộc tấn công bằng UAV.

Một số nguồn tin chiến trường cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công các khu vực dân sự tại Lgov, Shebekino và một số khu vực thuộc Lugansk. Trên hướng Slobozhansky, các đơn vị tấn công được cho là đã chiếm thêm vị trí gần Novodmitrovka, dù diễn biến này xảy ra trước khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực.

Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố Nga vi phạm thỏa thuận 2.299 lần, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết về các đòn tấn công. Một số nhận định cho rằng Kiev có thể đã tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn để điều chỉnh lực lượng trên thực địa.

Đòn trả đũa khốc liệt của Bộ trưởng Belousov – chưa từng có tiền lệ

Ngay sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, các cuộc tấn công từ cả hai phía lập tức nối lại với cường độ cao. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ hàng loạt UAV của Ukraine tại các khu vực Belgorod, Kursk, Rostov, Bryansk, Smolensk và Crimea. Một số khu vực tại Donetsk cũng được ghi nhận mất điện sau các đợt tấn công.

Ở chiều ngược lại, các đòn tấn công đầu tiên của Nga được cho là nhằm vào Dnepropetrovsk và Chuguyev (tỉnh Kharkov), với mục tiêu là hệ thống hậu cần quân sự, kho bãi và các điểm tập kết lực lượng của Ukraine.

TST gọi đây là "đòn đánh khốc liệt của ông Belousov" và nhấn mạnh mức độ lần này là "chưa từng có tiền lệ".

Theo ông Sergey Lebedev, điều phối viên một mạng lưới ngầm tại Nikolaev, phần lớn các vụ nổ được ghi nhận là do hoạt động của hệ thống phòng không nhằm vào UAV trinh sát. Điều này cho thấy giai đoạn hiện tại có thể là bước thu thập và уточ (làm rõ) mục tiêu sau thời gian tạm lắng, thay vì tiếp tục nhịp độ tấn công dồn dập như trước.

Tuyên bố gây sốc của ông Budanov – người đứng đầu tình báo quân sự Ukraine

Trong bối cảnh giao tranh leo thang, ông Kirill Budanov – người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) – đã đưa ra cảnh báo về một "sự kiện kích hoạt" có thể xảy ra trong thời gian tới. Theo ông, Ukraine đang tiến gần đến một giai đoạn đòi hỏi sự đoàn kết cao độ, nếu không có thể dẫn tới "thảm họa".

Ông Budanov không nêu chi tiết cụ thể, nhưng nhấn mạnh rằng nếu nhìn lại các diễn biến gần đây, có thể hiểu được những rủi ro mà Ukraine đang phải đối mặt. Một số phân tích cho rằng cảnh báo này có thể liên quan không chỉ tới tổn thất quân sự, mà còn tới nguy cơ mất thêm lãnh thổ.

Đáng chú ý, ông Budanov cũng thừa nhận rằng sau các đòn tấn công gần đây nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng, Ukraine đã mất khả năng sản xuất hệ thống dẫn đường – yếu tố quan trọng trong việc phát triển chương trình tên lửa và xe tăng.

Trong khi đó, truyền thông Kiev cho biết các nhà đàm phán Mỹ dự kiến sẽ tới Ukraine sau Lễ Phục sinh để tham gia điều phối tiến trình hòa đàm. Một số nguồn tin dẫn lại ý kiến cho rằng phía Mỹ đồng thuận với quan điểm Nga về việc Ukraine cần rút quân khỏi Donbass để chấm dứt xung đột, điều khiến Tổng thống Zelensky bày tỏ lo ngại.

Toàn bộ diễn biến cho thấy xung đột không chỉ tiếp diễn trên thực địa mà còn đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, nơi các yếu tố quân sự, công nghệ và ngoại giao cùng lúc tạo ra những biến động khó lường trong thời gian tới.