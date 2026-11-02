Tín hiệu khác thường từ Đức: Quan hệ với Nga có thể được nối lại từ năm 2027

Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đang thúc đẩy kế hoạch nối lại hợp tác giữa các bang của Đức và các địa phương Nga, trước mắt trong những lĩnh vực ít nhạy cảm như khoa học và văn hóa.

Nghị sĩ Quốc hội Đức Matthias Mosdorf thuộc AfD cho biết kế hoạch đang được thảo luận trong nội bộ đảng. Trọng tâm trước mắt là bang Sachsen-Anhalt, nơi AfD giành tỷ lệ phiếu lớn trong cuộc bầu cử nghị viện bang hồi tháng 9.

Trả lời báo Izvestia, ông Mosdorf kỳ vọng chính quyền mới tại Sachsen-Anhalt có thể khôi phục quan hệ với các đối tác Nga trong những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của bang, thay vì chờ một sự thay đổi chính sách ở cấp liên bang.

Theo nghị sĩ này, một số tổ chức văn hóa tại Sachsen-Anhalt cũng muốn nối lại quan hệ với phía Nga. Tuy nhiên, các bước đi cụ thể khó được triển khai trước khi chính quyền bang mới hoàn tất việc phân bổ nhân sự và chính thức đi vào hoạt động.

Trong cuộc bầu cử nghị viện Sachsen-Anhalt ngày 6/9, AfD giành 43,8% số phiếu, tương đương 39 trong tổng số 83 ghế. Kết quả này mang lại cho AfD cơ hội đứng đầu chính quyền bang, song đảng vẫn cần sự ủng hộ từ các lực lượng khác để bảo đảm khả năng điều hành. Ông Ulrich Sigmund của AfD được cho là một trong những ứng viên có thể trở thành thủ hiến Sachsen-Anhalt.

Nếu AfD tham gia lãnh đạo bang, việc nối lại một số kênh hợp tác với Nga có thể trở thành một trong những thay đổi đáng chú ý trong chính sách đối ngoại ở cấp địa phương.

Fedor Basov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho rằng bước đi ban đầu có thể là khôi phục quan hệ giữa Sachsen-Anhalt và một địa phương của Nga.

Alexander Kotov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Đức thuộc Viện châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhận định những chương trình không cần chính phủ liên bang Đức trực tiếp điều phối có thể được ưu tiên.

Phạm vi hợp tác tiềm năng tương đối rộng, từ xử lý rác thải, kinh tế xanh, quy hoạch đô thị và xây dựng nhà ở đến nghiên cứu giữa các trường đại học, an ninh lương thực, dịch vụ số, logistics và phát triển hạ tầng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng những dự án đầu tiên nhiều khả năng chủ yếu mang tính biểu tượng, chưa đủ sức tạo ra thay đổi lớn trong quan hệ chính trị giữa Berlin và Moscow.

Khả năng nối lại hợp tác cấp địa phương xuất hiện sau hơn 4 năm quan hệ Đức - Nga liên tục xấu đi. Kể từ năm 2022, Berlin thu hẹp quan hệ với Moscow, ủng hộ các vòng trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga và tăng hỗ trợ Ukraine.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng trong năm nay. Tháng 9/2026, chính quyền Đức đóng cửa Nhà Nga tại Berlin và Tổng lãnh sự quán Nga ở Bonn. Moscow sau đó đáp trả bằng cách rút chấp thuận hoạt động của Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg, đồng thời yêu cầu các cơ sở của Viện Goethe tại Nga chấm dứt hoạt động.

Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao ở cấp trung ương bị thu hẹp, các kênh hợp tác địa phương được xem là một trong số ít không gian còn lại để hai bên duy trì tiếp xúc.

Dù vậy, các chuyên gia được Izvestia dẫn lời nhận định hợp tác giữa một bang của Đức và một địa phương Nga khó có thể tự nó đưa quan hệ hai nước trở lại trạng thái trước năm 2022. Tác động trước mắt chủ yếu nằm ở việc duy trì các kênh trao đổi trong khoa học, văn hóa, giáo dục và những lĩnh vực kỹ thuật ít nhạy cảm hơn về chính trị.