Tin đồn hẹn hò đeo bám Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi từng lên tiếng trước những nghi vấn hẹn hò đồng nghiệp.

Vừa qua, Phương Mỹ Chi cho ra mắt MV Thiên Đường Với Người Thương và lập tức gây sốt trên các diễn đàn. Không chỉ hát về tình yêu mà nữ ca sĩ còn trực tiếp hóa thân thành cô dâu, có những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn diễn Bảo Định.

Trong MV, Phương Mỹ Chi và Bảo Định vào vai một đôi thanh mai trúc mã. Từ những ngày còn nhỏ, cả hai cùng lớn lên, nảy sinh tình cảm rồi đi đến một đám cưới đậm màu sắc Khmer Nam Bộ. Nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh cô dâu, thực hiện nhiều nghi thức cưới và có không ít khoảnh khắc tình tứ với bạn diễn.

Đây cũng là một hình ảnh khá mới mẻ của Phương Mỹ Chi. Trước đây, nữ ca sĩ vốn thường được biết đến với những sản phẩm khai thác văn hóa, gia đình, quê hương. Lần này, cô đưa chuyện yêu đương đôi lứa trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện âm nhạc, thậm chí còn lần đầu thử sức với những cảnh quay mang màu sắc tình cảm rõ nét hơn.

Những khung hình đám cưới trong MV của Phương Mỹ Chi gây sốt sau khi ra mắt (Ảnh: FBNV)

Trước hình ảnh trưởng thành của Phương Mỹ Chi trong sản phẩm mới, cư dân mạng cũng tranh thủ "đào" lại những câu chuyện tình cảm ngoài đời thực của giọng ca sinh năm 2003. Theo đó, hồi tháng 10 năm ngoái, Phương Mỹ Chi bị réo tên cùng Quang Hùng MasterD.

Nghi vấn tình cảm của cả hai bắt đầu rộ lên từ loạt hình ảnh được cư dân mạng "soi" ra, trong đó hai người bị cho là thường xuyên sử dụng trang phục, phụ kiện tương đồng. Một số khoảnh khắc khi cả hai cùng tham gia chương trình cũng được đào lại, khiến người hâm mộ càng nhiệt tình "đẩy thuyền".

Sau khi tin đồn đang được bàn tán, Phương Mỹ Chi nhiều lần thể hiện rằng mình vẫn độc thân. Trong một tập Siêu Thực Thành, khi được Trấn Thành và các đồng nghiệp hỏi chuyện tình cảm, nữ ca sĩ khẳng định: "Con không có ai thiệt". Trước đó, trong một talk show, cô cũng từng chia sẻ chưa từng yêu ai và mô tả hình mẫu bạn trai là người tri thức, hiền, thư sinh nhưng phải có chính kiến.

Phương Mỹ Chi từng bị soi nhiều hint với Quang Hùng MasterD. Khi nghi vấn hẹn hò rầm rộ, nữ ca sĩ cho biết bản thân vẫn độc thân (Ảnh: MXH)

Quay ngược thời gian về năm 2019, Phương Mỹ Chi từng vướng nghi vấn hẹn hò với Bùi Quang Nhật. Cả hai vốn là những người bạn cùng đội Hiền Thục tại Giọng hát Việt nhí 2013. Sau cuộc thi, họ vẫn giữ liên lạc và đến khi Quang Nhật chuyển vào TP.HCM sinh sống, cả hai trở nên thân thiết hơn. Những hình ảnh đi chơi, đi diễn chung cùng các hành động như nắm tay, khoác vai, tựa vai khiến hai giọng ca trẻ nhiều lần bị khán giả ghép đôi.

Sau đó, khi được hỏi thẳng về Quang Nhật, Phương Mỹ Chi thừa nhận cả hai có nhiều điểm đồng điệu và Quang Nhật là người luôn lắng nghe, quan tâm mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định họ chỉ là bạn thân và thậm chí còn dí dóm chia sẻ chuyện yêu đương giữa cả hai là "không thể nào".

Phương Mỹ Chi từng khẳng định mối quan hệ với Bùi Quang Nhật là bạn bè thân thiết, không có chuyện hẹn hò (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi hiện có sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Từ cô bé dân ca bước ra từ Giọng hát Việt nhí, nữ ca sĩ đã liên tục làm mới hình ảnh, thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, điện ảnh và các sân chơi quốc tế. Còn chuyện tình cảm, cô từng chia sẻ rằng bản thân không đặt mục tiêu phải tìm kiếm một mối quan hệ mà để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Trong một lần chia sẻ với chúng tôi, khi được hỏi về áp lực vì phải nổi tiếng quá sớm và đi kèm với sự tò mò về đời tư, Phương Mỹ Chi bày tỏ: "Chi nghĩ điều gì cũng sẽ có hai mặt. Việc được mọi người biết đến từ sớm là một may mắn lớn vì nhờ vậy Chi có cơ hội sống trong âm nhạc từ nhỏ, được đi hát, được rèn luyện, được làm điều mình yêu thích và trưởng thành trong môi trường mình mơ ước.

Nhưng đi cùng với điều đó, Chi cũng phải học cách lớn lên trước ánh nhìn của công chúng, phải ý thức sớm về trách nhiệm, về việc giữ gìn hình ảnh, về những giới hạn mà mình không được phép vượt qua. Có lúc áp lực thật, nhưng Chi chọn cách đón nhận nó như một phần của hành trình vì Chi tin rằng, nếu mình vẫn yêu nghề, vẫn nỗ lực mỗi ngày thì sẽ xứng đáng với sự yêu thương mà mọi người đã dành cho mình".