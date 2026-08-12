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Quỳnh Nga muốn có con ở tuổi U40 sau khi xây biệt thự sống chung với Việt Anh

PV
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Chia sẻ của Quỳnh Nga thu hút sự chú ý.

Việt Anh và Quỳnh Nga chính thức công khai mối quan hệ vào giữa tháng 7/2026. Kể từ đó, cả hai không chỉ thoải mái xuất hiện bên nhau, mà còn chia sẻ về kế hoạch xây dựng tổ ấm chung. Động thái này khiến chuyện tình của cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Trong cuộc trò chuyện với Ngôi sao, Quỳnh Nga cũng chia sẻ cởi mở về mong muốn làm mẹ ở tuổi U40. Nữ diễn viên nói: "Tôi rất yêu trẻ con và bắt đầu nghĩ đến việc làm mẹ. Tuy nhiên, tôi vẫn ưu tiên để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Nếu có duyên trời cho, đó sẽ là món quà tuyệt vời dành cho cả hai và tôi luôn sẵn sàng đón nhận".

Quỳnh Nga muốn có con ở tuổi U40 sau khi xây nhà sống chung với Việt Anh - Ảnh 1.

Quỳnh Nga đã nghĩ đến chuyện làm mẹ ở tuổi U40

Hiện tại, Quỳnh và Việt Anh dành nhiều tâm sức cho căn nhà mà cả hai cùng mua và dự định chung sống. Cơ ngơi của cặp đôi là một biệt thự liền kề ở ngoại thành, có diện tích gần 100m2 mỗi mặt sàn và đang được cả hai dồn tâm sức hoàn thiện.

Việc cùng nhau xây nhà cũng cho thấy mối quan hệ của cặp đôi đang tiến thêm một bước đáng kể. Không chỉ bàn bạc chuyện thiết kế, nội thất, Việt Anh và Quỳnh Nga còn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong quá trình hoàn thiện không gian sống.

Quỳnh Nga muốn có con ở tuổi U40 sau khi xây nhà sống chung với Việt Anh - Ảnh 2.

Cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau sau khi công khai tình cảm

Trước khi công khai yêu nhau, Việt Anh và Quỳnh Nga từng có nhiều năm thân thiết, thường xuyên đồng hành trong công việc, các chuyến đi và những cuộc gặp gỡ bạn bè. Cả hai từng nhiều lần phủ nhận chuyện hẹn hò nhưng vẫn khiến khán giả liên tục "đẩy thuyền".

Sau những năm tháng kín tiếng, cặp đôi quyết định công khai tình cảm. Quỳnh Nga cho biết cô và Việt Anh chính thức yêu nhau tử khoảng 1 năm trước. Vì đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ nên cả hai có sự đồng cảm đặc biệt. Với Quỳnh Nga, điều cô quan tâm nhất lúc này không phải là đám cưới mà là một cuộc sống bình yên, hai người đều cảm thấy hạnh phúc, cần nhau.

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Tags

Quỳnh Nga

Việt Anh

sao Việt

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