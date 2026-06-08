Công trình 2,2 tỷ USD của Việt Nam bắt đầu hành trình đóng góp quan trọng cho kinh tế, năng lượng nước nhà.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hệ thống điện quốc gia khi Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II trị giá 2,2 tỷ USD (tại Hà Tĩnh, sau đây gọi tắt là Vũng Áng II) chính thức vận hành thương mại đầy đủ cả hai tổ máy.

Cột mốc mới đây nhất diễn ra vào ngày 4/6/2026 khi Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT, trực thuộc EVN) và Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) đã ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản - Công trình đấu nối điện thuộc Dự án NMNĐ BOT Vũng Áng II tại Trạm biến áp 500kV Vũng Áng.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức đi vào vận hành đầy đủ 2 tổ máy vào tháng 4/2026. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh

Đây là bước tất yếu để nhà máy vận hành thương mại ổn định và hòa lưới toàn bộ công suất. Trước đó, Tổ máy số 1 được khánh thành ngày 18/9/2025.

"Việc hoàn thành và đưa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đi vào hoạt động là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến mới trong phát triển công nghiệp, đồng thời củng cố vai trò trung tâm năng lượng của Khu kinh tế Vũng Áng" - Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II ngày 18/4/2026.

Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II ngày 18/4/2026. Ảnh: Báo Nhân Dân

Vũng Áng II bắt đầu hành trình góp 7,8 tỷ kWh/năm, nộp NSNN nghìn tỷ

Tròn 2 tháng kể từ khi Tổ máy số 2 của Vũng Áng II đi vào vận hành lúc 0h ngày 7/4/2026, đến nay nhà máy với tổng công suất thiết kế 1.200 MW (công suất thô lên đến 1.330 MW) chính thức hành trình đóng góp sản lượng điện 7,8 tỷ kWh/năm - đủ đáp ứng khoảng 3,3% tổng nhu cầu điện quốc gia; đồng thời dự kiến đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng/năm vào ngân sách nhà nước, Báo Nhân Dân cho biết.

Như vậy, điện từ Vũng Áng II được truyền tải ổn định qua hệ thống 500kV, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định, đặc biệt góp phần giảm áp lực thiếu điện tại khu vực miền Bắc trong các giai đoạn cao điểm.

Với tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD theo hình thức BOT, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là một trong những dự án năng lượng trọng điểm quốc gia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy sản xuất công nghiệp tại khu vực. Nguồn thông tin: VAPCO



Gần 19.000 người dồn sức cho công trình tỷ USD

Khởi công xây dựng từ cuối năm 2021, trong quá trình xây dựng, dự án Nhiệt điện Vũng Áng II đã huy động hơn 18.600 lao động địa phương và các khu vực lân cận, góp phần tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân.

Khi chính thức đi vào vận hành, Vũng Áng II duy trì hơn 250 cán bộ, công nhân viên làm việc thường xuyên để hoàn thành công trình trọng điểm.

Một trong những hạng mục quan trọng nhất của Vũng Áng II chính là việc sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn trên (Ultra-Supercritical - USC) – hiện đại nhất hiện nay tại Việt Nam cho nhiệt điện than.

Hàng trăm chuyên gia, kỹ sư, công nhân ngày đêm làm việc để đảm bảo Vũng Áng II vận hành thuận lợi. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh

Nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến này, nhà máy đạt hiệu suất nhiệt cao (khoảng 45-48%), giúp sản xuất nhiều điện hơn từ cùng lượng than, giảm tiêu hao nhiên liệu khoảng 8-15% so với công nghệ cũ.

Đồng thời góp phần bảo vệ môi trường khi giảm phát thải CO₂, NOx, SO₂ và bụi đáng kể, tuân thủ theo giấy phép môi trường nghiêm ngặt được cấp năm 2025.

Với công nghệ hiện đại, vận hành hiệu quả và cam kết môi trường nghiêm ngặt, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II không chỉ là công trình năng lượng mà còn là "nguồn sáng" phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, góp phần vào đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành sản xuất công nghiệp quốc gia.

Tham khảo: VAPCO, Báo Nhân Dân, Báo Chính Phủ