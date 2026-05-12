Lĩnh vực được dự đoán tăng trưởng bùng nổ quy mô toàn cầu đó là Kinh tế sinh học, ước đạt 30.000 tỷ USD vào giữa thế kỷ này.

Theo thông báo từ Điện Kremlin vào đầu tháng 5/2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chính phủ nước này phải phê duyệt Chiến lược dài hạn phát triển nền kinh tế sinh học ở Nga đến năm 2036, nộp trước ngày 1/6/2026.

Theo chiến lược này, chính phủ cần phải cung cấp các văn kiện quy hoạch chiến lược, bao gồm cả các lĩnh vực phát triển không gian, an ninh lương thực và sinh học quốc gia, y tế, dược phẩm, công nghiệp, năng lượng và nông nghiệp.

Ảnh minh họa.

Hãng thông tấn TASS năm 2025 cho biết, thị trường nội địa Nga cho các sản phẩm kinh tế sinh học sẽ vượt quá 1.000 tỷ RUB vào năm 2036, và Nga được kỳ vọng sẽ lấy lại vị thế dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

"Chúng ta đã xây dựng một nền văn minh sai lầm, một nền văn minh đối nghịch với thiên nhiên và tiêu thụ các nguồn tài nguyên không còn đủ cho tất cả mọi người. Do đó, chúng ta phải chuyển đổi sang một trật tự văn minh công nghệ mới, một trật tự sẽ không phụ thuộc vào tài nguyên theo một nghĩa nào đó" - ông Mikhail Kovalchuk, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Viện Kurchatov, nhận định.

Kinh tế sinh học toàn cầu ước đạt 30.000 tỷ USD vào 2050

NatureFinance định nghĩa, kinh tế sinh học là nền kinh tế dựa trên việc tái tạo tài nguyên thiên nhiên để sản xuất lương thực, năng lượng, hàng hóa và dịch vụ.

Ảnh minh họa.

Nền kinh tế sinh học hướng đến đạt được các mục tiêu chiến lược: An ninh lương thực, nước sạch và năng lượng, cải thiện hệ sinh thái và sức khỏe con người. Các giải pháp công nghệ sinh học có tiềm năng đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm tác động đến môi trường.

Diễn đàn Kinh tế Sinh học Thế giới (WBF) ước tính tổng giá trị của nền kinh tế sinh học sẽ đạt 30.000 tỷ USD vào năm 2050, chiếm một phần ba giá trị kinh tế toàn cầu.

Tiềm năng tài nguyên và chủ quyền công nghệ của Nga

Quỹ Roscongress hoạt động theo ủy quyền của Chính phủ Nga cho biết, Nga sở hữu một trong những nguồn dự trữ sinh khối lớn nhất thế giới – từ rừng, đất nông nghiệp và tài nguyên biển.

Tuy nhiên, những nguồn tài nguyên này đang được sử dụng không hiệu quả - nguyên liệu sinh học và chất thải thường không được tái chế mà chỉ đơn giản là bị vứt bỏ.

Đổi lại, kinh tế sinh học cung cấp một mô hình mô phỏng tự nhiên bắt chước các hệ sinh thái: chất thải của một quá trình trở thành tài nguyên cho quá trình khác, khép kín chu trình, giảm chi phí năng lượng và giảm thiểu thiệt hại.

Điều đó có nghĩa là nếu Nga tận dụng được mô hình này, lợi nhuận trên mỗi kilogram tài nguyên sinh học được nhân lên nhiều lần thông qua các quy trình xử lý tiên tiến và phương pháp khép kín.

Chưa kể, Moscow có ưu thế công nghệ đáng kể. Từ thời Liên Xô (cũ), ngành công nghiệp công nghệ sinh học tiên tiến đã được thiết lập từ những năm 1950 và 1960: Hàng chục nhà máy thủy phân hoạt động trên khắp cả nước, chuyển đổi chất thải gỗ thành protein thức ăn chăn nuôi, ethanol và glucose. Các nhà máy lọc dầu sản xuất hàng nghìn tấn protein vi sinh từ hydrocarbon.

Thời đó, Liên Xô cạnh tranh với Mỹ trên thị trường toàn cầu về axit amin, vitamin, enzyme và kháng sinh, cung cấp không chỉ cho chính mình mà còn cho các nước khác.

Ảnh minh họa.

Ngày nay, sự phát triển của nền kinh tế sinh học là vấn đề an ninh quốc gia. Nếu không có công nghệ riêng, Nga có nguy cơ chỉ là nhà cung cấp nguyên liệu thô, mất đi giá trị gia tăng và quyền kiểm soát các công nghệ quan trọng.

Mục tiêu của Chiến lược mà Tổng thống Putin yêu cầu là nhằm đảm bảo vị thế dẫn đầu thế giới về công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế sinh học, từ nông nghiệp và công nghệ sinh học công nghiệp đến dược phẩm.

Nguồn: RBC, TASS, Quỹ Roscongress