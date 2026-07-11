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Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích ở Hà Tĩnh: Nguyên nhân tử vong

Lam Giang (Tổng hợp)
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Thi thể cháu H. đã được tìm thấy lúc 0 giờ ngày 11/7.

Liên quan đến thông tin cháu Nguyễn Văn H. (6 tuổi) mất tích khi đến nhà bà ngoại chơi từ sáng 10/7, xảy ra tại xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, thông tin trên báo Hà Tĩnh cho hay, sau nhiều giờ tìm kiếm, vào khoảng 0 giờ ngày 11/7, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân dưới sông Ngàn Sâu (đoạn qua thôn Ân Giang, xã Mai Hoa).

Thông tin trên báo Lao Động cho biết thêm, theo nhận định ban đầu, cháu bé tử vong do đuối nước.

Hiện gia đình đã đưa thi thể cháu bé về để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân.

Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích ở Hà Tĩnh: Nguyên nhân tử vong - Ảnh 1.

Thi thể cháu H. (bên trái ảnh) đã được tìm thấy vào đêm 10/7. (Ảnh: Dân Việt)

Trước đó, vào chiều ngày 9/7, cháu H. cùng mẹ đến nhà bà ngoại ở thôn Ân Giang, xã Mai Hoa chơi. Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10/7, cháu bé rời khỏi nhà bà ngoại đi chơi nhưng không thấy về.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, tổ chức tìm kiếm cháu bé, đồng thời phát thông báo khẩn kêu gọi người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận hỗ trợ cung cấp thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm. Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực, đã không có phép màu nào xảy ra.

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