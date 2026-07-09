Sau hơn nửa ngày tìm kiếm khẩn cấp, lực lượng cứu nạn Pakistan đã phát hiện nhiều mảnh vỡ của chiếc Boeing 737 chở hàng thuộc hãng K2 Airways trên vùng biển Ả Rập. Trong khi công tác trục vớt vẫn đang được triển khai, giới chức lo ngại cả 5 thành viên phi hành đoàn đã không qua khỏi.

Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay chở hàng Boeing 737 của K2 Airways bước sang giai đoạn mới khi lực lượng hải quân và cứu nạn hàng hải Pakistan xác nhận đã phát hiện các mảnh vỡ của máy bay ngoài khơi biển Ả Rập, sau hơn 12 giờ kể từ thời điểm chiếc phi cơ mất tích.

Máy bay được xác định mất liên lạc đột ngột trước đó.

Phát hiện này khiến hy vọng tìm thấy người sống sót gần như không còn, trong bối cảnh toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn được cho là vẫn đang mất tích.

Cuộc gọi cuối cùng đầy ám ảnh trước khi máy bay biến mất

Theo thông tin ban đầu, chiếc Boeing 737 chở hàng đang thực hiện hành trình từ Karachi (Pakistan) đến Sharjah (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) vào tối 8/7 thì bất ngờ gặp sự cố.

Trước thời điểm mất liên lạc, tổ lái đã thông báo với kiểm soát không lưu về trục trặc liên quan đến hệ thống dẫn đường và được hỗ trợ xử lý.

Chỉ ít phút sau, cơ trưởng phát đi cuộc gọi vô tuyến cuối cùng với nội dung chiếc máy bay đang "rolling or floating" (tạm hiểu là bị lắc mạnh hoặc mất ổn định trong quá trình bay).

Chiếc Boeing 737 đang thực hiện hành trình chở hàng.

Ngay sau tín hiệu này, dữ liệu radar ghi nhận máy bay lao xuống với tốc độ bất thường, mất khoảng 5.000 feet (hơn 1.500 m) độ cao chỉ trong vài giây trước khi biến mất hoàn toàn khỏi màn hình radar vào khoảng 21h21 theo giờ địa phương.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cũng cho thấy chiếc Boeing 737 giảm độ cao nhanh bất thường từ độ cao hành trình. Theo các chuyên gia hàng không, diễn biến này không mang đặc điểm của một vụ hỏng động cơ thông thường, đồng nghĩa nhiều khả năng khác sẽ được đưa vào diện điều tra.

Tìm thấy mảnh vỡ giữa vùng biển sâu gần 3.000 m

Sáng 9/7, Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan cho biết các đội tìm kiếm của hải quân đã xác định được nhiều mảnh vỡ của máy bay tại vùng biển ngoài khơi Ormara.

Những hình ảnh được công bố cho thấy lực lượng cứu hộ đang trục vớt các phần thân máy bay vẫn còn nhìn rõ dòng chữ "K2 Air".

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm vẫn đối mặt với vô vàn khó khăn khi khu vực xảy ra tai nạn có sóng lớn, thời tiết phức tạp và độ sâu ước tính lên tới gần 9.800 feet (khoảng 3.000 m).

Các mảnh vỡ được tìm thấy.

Giới chức cảnh báo việc xác định vị trí xác máy bay chính cũng như thu hồi hộp đen có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần do điều kiện địa hình dưới đáy biển rất phức tạp.

K2 Airways xác nhận trên chuyến bay có 5 thành viên phi hành đoàn, gồm cơ trưởng Muhammad Rizwan Idris, cơ phó Faisal Jatoi, kỹ sư bay Muhammad Hamid, kỹ sư bay Muhammad Arif Siddiqui và nhân viên bốc xếp hàng hóa Muhammad Taufiq Khan.

Trong thông cáo chính thức, hãng hàng không cho biết đang cầu nguyện cho các đồng nghiệp cùng gia đình họ, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp đầy đủ với Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan và các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Các điều tra viên dự kiến sẽ tập trung phân tích sự cố liên quan đến hệ thống dẫn đường mà tổ lái đã báo cáo trước khi mất liên lạc, đồng thời rà soát toàn bộ dữ liệu radar, nội dung trao đổi giữa phi hành đoàn với kiểm soát không lưu và đặc biệt là dữ liệu từ hai hộp đen nếu có thể thu hồi.

Kết quả điều tra được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ vì sao chiếc Boeing 737 lại giảm độ cao với tốc độ bất thường chỉ trong vài giây trước khi biến mất khỏi màn hình radar, dẫn đến một trong những vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất của Pakistan trong thời gian gần đây.