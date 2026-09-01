Trong năm 2025, Phạm Linh Chi đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng từ các bị hại, sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 17/9/2026 cho biết đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tháng 8/2025 tại thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ”.

Căn cứ kết quả điều tra xác định Phạm Linh Chi (sinh năm 1981, trú tại số 7/33, ngõ 9, đường Đào Tấn, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội) lợi dụng công việc là cán bộ Công an tại Thành phố Hà Nội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn đối tượng thường sử dụng là tuyên truyền cho các bị hại về công việc của Chi, bản thân Chi có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo tại Bộ Công an hoặc khoe những người giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị tại địa phương, từ đó nhận tiền của các bị hại để “chạy án”, “chạy biên chế”, “xin việc làm” hoặc “chạy dự án khai thác khoáng sản”. Bằng thủ đoạn trên, trong năm 2025, Phạm Linh Chi đã chiếm đoạt số tiền 1.120.000.000 đồng (Một tỷ một trăm hai mươi triệu đồng) từ các bị hại, sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân và không có khả năng khắc phục.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tháng 8/2025 tại thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ” thì liên hệ, cung cấp tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: thôn Trầm Ân, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Điều tra viên: Nguyễn Thanh Tùng, số điện thoại: 0567.596.789.

