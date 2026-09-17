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Bắt Phạm Thị Ơn 71 tuổi và Hoàng Thị Nhung 68 tuổi

Trang Anh
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Hai đối tượng này không có nghề nghiệp, không nơi ở cố định, thường xuyên đi lang thang tại khu vực phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 17/9/2026 cho biết, ngày 16/9, Công an xã Tam Đa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của người dân đi lễ tại Đền Phấn Động.

Theo đó, ngày 15/9, Công an xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn tố giác của chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1973, trú tại TDP Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh). Theo trình báo, khi đi lễ tại Đền Phấn Động (thôn Phấn Động, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh), chị đã bị kẻ gian trộm mất chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max cùng 120.000 đồng tiền đặt lễ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Đa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy xét và nhanh chóng điều tra, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nêu trên là Phạm Thị Ơn (sinh năm 1955, trú tại tại thôn Mạnh Chư, xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1958, trú tại khu Trung Tâm, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Hai đối tượng này không có nghề nghiệp, không nơi ở cố định, thường xuyên đi lang thang tại khu vực phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

- Ảnh 1.

Sáng 12/9, biết Đền Phấn Động tổ chức lễ hội sẽ có đông người dân đến cúng lễ, đối tượng Phạm Thị Ơn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng đã trao đổi, rủ Hoàng Thị Nhung tham gia và thống nhất cùng quan sát, tìm người sơ hở; lợi dụng khu vực đông người, Ơn sẽ áp sát lấy trộm tài sản rồi chuyển cho Nhung cất giấu rồi mang đi bán lấy tiền chia nhau.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, hai đối tượng đi xe bus và xe ôm từ Hà Nội về Đền Phấn Động. Đến 8h30, phát hiện chị Nguyễn Thị H. đang bê đồ cúng lễ tại khu vực sân Lầu Cô, Lầu Cậu, mang theo túi xách không kéo khóa làm lộ chiếc điện thoại iPhone màu hồng, Ơn đã ra hiệu cho Nhung bám theo hỗ trợ.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Lợi dụng lúc chị H. đang đặt lễ vào bàn thờ Lầu Cậu, Ơn áp sát từ phía sau, thò tay móc chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max rồi đưa cho Nhung cất vào túi nilon đen bên người. Nhận thấy trong túi xách vẫn còn tiền, Ơn tiếp tục lấy toàn bộ số tiền mặt còn lại trong túi rồi cùng Nhung di chuyển ra khu vực nhà để xe. Tại đây, Ơn mặc thêm áo chống nắng, đội mũ vải để ngụy trang rồi tiếp tục quan sát, ý định trộm cắp tài sản nhưng không thành.

Đến khoảng 9h30, hai đối tượng thuê xe ôm ra bến xe để quay về Hà Nội. Trên đường đi, Ơn bảo tài xế ghé vào một quán nước ven đường. Tại đây, do không đủ tiền trả xe ôm, Ơn tiếp cận một nam thanh niên lạ mặt và bán chiếc điện thoại vừa trộm được với giá 700.000 đồng.

Sau khi bán tài sản, hai đối tượng bắt xe bus về khu vực phường Bồ Đề (TP Hà Nội). Qua kiểm tra, số tiền mặt trộm được trong túi xách là 120.000 đồng cùng 700.000 đồng tiền bán điện thoại, Ơn chia cho Nhung 250.000 đồng, số còn lại cả hai đã tiêu xài cá nhân hết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


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Hoàng Thị Nhung

trộm cắp tài sản.

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