Tiktoker Phạm Tuấn khóc vì nhớ Khá Bảnh: "Thèm lắm… một bát mì nấu cho anh Khá"

Phạm Tuấn, người được biết đến là em trai thân thiết của Khá Bảnh đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội.

Vài năm trước, Khá Bảnh, Dũng Trọc Hà Đông, Hoàng Tử Gió hay Phạm Tuấn từng là những cái tên nổi như cồn trên mạng xã hội tại Việt Nam.

Những người này được nhiều người biết thêm thông qua danh xưng "giang hồ mạng" với hàng loạt video chửi bới, kích động, lăng mạ trên YouTube. Tuy nhiên, sau khi "phong trào" giang hồ mạng thoái trào trên YouTube, những tên tuổi này lần lượt chuyển hướng đầu tư vào các dự án đa cấp tài chính. Thậm chí, trở thành chuyên gia tài chính, hướng dẫn các học viên làm giàu, xây dựng kênh cá nhân trên mạng...

Tiktoker Phạm Tuấn - Ảnh: FBNV

Sau khi Khá Bảnh, Dũng Trọc lần lượt vướng vòng lao lý, Phạm Tuấn là "người anh em" hiếm hoi còn sót lại duy trì nghề nghiệp này.

Hiện nay, Phạm Tuấn sở hữu 2,6 triệu người theo dõi trên TikTok và gần 200 nghìn lượt Follower trên Facebook cá nhân.

Phạm Tuấn chia sẻ ảnh từng chụp chung với Khá Bảnh, bộc lộ sự nhớ nhung người anh - Ảnh: FBNV

Mới đây, Phạm Tuấn gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái nhớ thương người anh Khá Bảnh, tức Ngô Bá Khá - nhân vật đang thụ án tù 10 năm 6 tháng vì 2 tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

"10 năm chưa anh ơi Linh Hoàng

Thèm lắm… một bát mì anh nấu cho A Khá ngày ấy, dù chỉ được ăn ké thôi nhưng lại thấy ngon đến lạ.

Nhớ những câu chuyện các anh từng kể cho em nghe khi tuổi còn chớm lớn. Nhớ những ngày tháng anh em cùng sống chung dưới một mái nhà, trong căn phòng nhỏ mà chứa cả một bầu trời kỷ niệm.

Nhớ những tiếng cười, những giọt nước mắt. Nhớ những đêm dài chẳng ngủ, những ngày mệt mỏi vẫn ngồi lại với nhau và tự nhủ: “Cuộc đời này có gì đâu mà, cứ cố gắng rồi sẽ ổn thôi", Tuấn viết.

Phạm Tuấn tham gia video đốt xe của Khá Bảnh

Được biết, năm 2018, Phạm Tuấn sống chung nhà với Khá "Bảnh", tham gia hầu hết hoạt động giang hồ mạng như livestream chửi bới, đốt xe...Đặc biệt, Phạm Tuấn được biết đến là một hacker và là người quản lý kênh YouTube của đàn anh Khá Bảnh. Sau khi Ngô Bá Khá bị bắt, Tuấn khóa kênh YouTube và chuyển sang kinh doanh tương tác ảo trên Facebook.

Năm 2020, Phạm Tuấn cũng là một trong các thủ lĩnh chuỗi mạng lưới đa cấp Wefinex, nền tảng cá cược nhị phân từng bị Công an TP.HCM cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo.

Phạm Tuấn được bổ nhiệm làm đại lý ủy quyền duy nhất khu vực miền Bắc của BitcoinDefi

Năm 2021, trang BitcoinDefi livestream 1 tiếng 30 phút buổi “Ký kết bổ nhiệm đại lý miền Bắc” của dự án đồng tiền số BitcoinDefi. Trong đó, Phạm Tuấn được bổ nhiệm là đại lý ủy quyền duy nhất.

Dự án BitcoinDefi được giới thiệu là sự kết hợp của Bitcoin và Defi (viết tắt của Decentralized Finance - Tài chính phi tập trung). Theo đó, Defi hướng tới việc xây dựng một nền tài chính phi tập trung dựa trên Blockchain. Giá cả được quyết định bởi cộng đồng, mọi giao dịch đều ẩn danh.

Phạm Tuấn họp công ty, chia sẻ kinh nghiệm với các học viên - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, đồng BitcoinDefi đến nay vẫn chưa được niêm yết hay ứng dụng ở bất kỳ đâu. Người tham gia dự án đơn thuần chỉ mua coin thông qua sàn nội bộ và chờ đợi lên giá. Mức lợi nhuận mà BitcoinDefi giới thiệu ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

Ngoài kêu gọi đầu tư trả lãi, BitcoinDefi còn phát triển cộng đồng theo mô hình đa cấp kim tự tháp, lấy của người sau trả cho người trước.