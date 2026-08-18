Thầy giáo U40 quỳ gối, năn nỉ cô gái đồng ý hẹn hò: Đối phương lúng túng khi đưa ra quyết định

Hành động của thầy giáo này khiến người được mai mối với anh có phần bất ngờ, lúng túng khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Màn mối mối mới nhất trong Bạn muốn hẹn hò giữa thầy giáo tiếng Anh Nguyễn Công Minh (SN 1986) và chị Đỗ Thị Hà (SN 1991) đang tạo nên những cuộc bàn luận khá rôm rả sau khi chương trình kết thúc. Có những ý kiến tiếc nuối nhưng cũng có ý kiến cho rằng quyết định như vậy là hợp lý.

Bước lên sân khấu Bạn muốn hẹn hò, thầy giáo tiếng Anh Nguyễn Công Minh đã gây ấn tượng lớn với MC Quyền Linh bởi vẻ ngoài bảnh bao, chỉn chu. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn toát lên phong thái tự tin trong cách giao lưu, trò chuyện với mọi người. Có được sự hoạt ngôn, tự tin này là do anh Công Minh còn là người dẫn chương trình cho các sự kiện, hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nói được tiếng Anh và tiếng Trung.

Là một người đàn ông gần như "không có điểm nào chê", anh Công Minh đã từng trải qua một mối tình đầy đáng tiếc. Vì công việc phải di chuyển nhiều và không có thời gian bên cạnh bạn gái thường xuyên, nên cả hai đã chia tay nhau.

Đến với chương trình, anh mong muốn tìm được một người phụ nữ xinh đẹp, biết thấu hiệu và đồng cảm cho công việc của anh. Nếu kết nối thành công với cô gái đối diện, anh khẳng định bản thân sẽ thay đổi, sắp xếp thời gia để ở bên bạn gái tương lai nhiều hơn.

Còn người được mai mối với anh Công Minh là chị Đỗ Thị Hà (SN 1991, điều hành hệ thống can thiệp giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt). Chị Hà đã từng trai qua một đời chồng và có một cô con gái chuẩn bị vào lớp 5. Chị và chồng trước chia tay vì cả hai quá khác biệt về quan điểm sống.

Bản thân chị Hà là người tham vọng, nỗ lực và chị cho rằng, đôi khi chính sự xông pha của mình đã khiến hôn nhân rạn nứt. 5 năm qua, chị sống độc thân, tập trung vào công việc và chăm sóc con cái. Chị hy vọng tìm được người có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, là chỗ dựa về mặt tinh thần cho chị trong cuộc sống để đi qua những giây phút quan trọng trong cuộc sống.

Thầy giáo U40 quỳ gối xin đằng gái bấm nút đồng ý hẹn hò

Ở khoảnh khắc cả hai được gặp mặt trực tiếp, anh Công Minh dường như đã phải lòng chị Đỗ Hà. Anh nhiệt tình thuyết phục đàng gái, cho rằng cả hai có nhiều điểm chung như mạnh mẽ giống nhau, cùng làm trong lĩnh vực giáo dục... Anh còn khẳng định, bản thân là người đàn ông lãng mạn, vững chãi và nhấn mạnh với đàng gái: "Em lấy anh thì cứ yên tâm".

Trong năm, anh sẽ dành thời gian để đưa bạn gái tương lai đi du lịch trong nước, thậm chí là cả nước ngoài. Khi nghe những lời hứa hẹn ấy, chị Hà phản hồi đầy bất ngờ: "Anh rất lãng mạn và trong sáng, còn em giống như một tờ giấy đã bị vẽ đầy, nhòe nhoẹt mực đen, đỏ, trắng. Em cảm giác mình chưa xứng lắm với những điều trong sáng, tươi đẹp ấy".

Chị hỏi thêm: "Anh nghĩ sao về một người phụ nữ đã đi qua đổ vỡ và đã có một em bé?".

Anh Minh đáp: "Khi đến với chương trình, anh xác định cho dù người phụ nữ của mình đang là tờ giấy trắng hay đã được tô vẽ lên thì anh vẫn trân trọng. Anh không có quan niệm về quá khứ mà sống cho hiện tại thôi".

Khoảnh khắc cặp đôi gặp mặt trực tiếp.

Cứ ngỡ cả hai sẽ cùng chung quyết định, thế nhưng ở giây phút cuối cùng, chị Hà lại từ chối bấm nút hẹn hò. Chị chia sẻ, chị cần thêm thời gian để suy nghĩ cho màn kết đôi này. Thế nhưng, anh Minh không từ bỏ hy vọng, vẫn cố thuyết phục thêm: "Có thể trong giây phút này em chưa quyết định được nhưng em cho anh thêm cơ hội nhé. Em bấm nút đi".

Thậm chí, anh còn quỳ dưới chân đàng gái, nắm tay chị để bày tỏ tình cảm. Hành động này khiến chị Hà có phần bất ngờ, lúng túng, liên tục che mặt bày tỏ ý kiến. Và cuối cùng chị vẫn quyết định từ chối.

Khoảnh khắc anh Công Minh quỳ gối thuyết phục đằng gái đồng ý bấm nút hẹn hò.

(Nguồn: Bạn muốn hẹn hò)