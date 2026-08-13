Trẻ bị bạo hành trong trường mầm non ở Hà Nội: Nhà trường xử lý nội bộ, phụ huynh không chấp nhận

Dù phía nhà trường đã đưa ra các biện pháp xử lý nội bộ, tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân cho biết họ không đồng tình với cách giải quyết của Nhà trường.

Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, sự việc bắt đầu từ phản ánh của một phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Hoa Trà My II (phường Yên Hòa, Hà Nội). Theo đó, gia đình cho biết con trai (SN 2021) bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường về tâm lý và thể chất sau giờ học từ đầu tháng 2/2026.

Lo lắng trước tình trạng của con, gia đình đã liên hệ với nhà trường để yêu cầu làm rõ nguyên nhân và được xem lại một số dữ liệu từ hệ thống camera giám sát. Qua đó, phụ huynh cho biết phát hiện hình ảnh hai giáo viên có những tác động vật lý lên cơ thể trẻ. Sau sự việc, gia đình đã làm thủ tục chuyển trường cho con.

Ngày 5/8/2026, Trường Mầm non Hoa Trà My II đã đưa ra thông cáo về vụ việc trên trong năm học 2025-2026. Theo nhà trường, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vào đầu tháng 2/2026, đơn vị đã kiểm tra dữ liệu camera, làm việc trực tiếp với các cá nhân liên quan và tạm đình chỉ công tác đối với các giáo viên để phục vụ việc xác minh.

Kết quả kiểm tra nội bộ của nhà trường xác nhận có những hành vi ứng xử của giáo viên đối với trẻ không đáp ứng chuẩn mực nghề nghiệp. Nhà trường cũng thừa nhận công tác giám sát tại cơ sở còn thiếu sót, dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Nhà trường cho biết đã xử lý kỷ luật các giáo viên vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm của bộ phận quản lý, đồng thời rà soát lại quy trình tuyển dụng và công tác giám sát đội ngũ giáo viên nhằm tránh lặp lại những trường hợp tương tự.

Tuy nhiên, gia đình cho biết không đồng tình với cách giải quyết của nhà trường và đang phối hợp với các bên liên quan để hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan chức năng và Sở GDĐT Hà Nội, đề nghị làm rõ vụ việc.

Hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh của trường mầm non Hoa Trà My II. (Nguồn ảnh: An ninh Thủ đô)

Liên quan tới vụ việc trên, tờ An ninh Thủ đô thông tin thêm trong ngày 12/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu UBND phường Yên Hòa và nhà trường khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, báo cáo kết quả xác minh trước ngày 15/8. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu UBND phường Yên Hòa tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm.